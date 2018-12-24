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Дмитрий Медведев сменил главу Росстата

Политика

Александр Суринов, руководивший Росстатом почти 10 лет, отправлен в отставку по собственному желанию

Москва, 24 декабря 2018, 16:21 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности глава Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Соответствующее распоряжение обнародовала 24 декабря пресс-служба правительства.

Согласно документу, чиновник отправлен в отставку «по его просьбе». Александр Суринов руководил федеральной службой с декабря 2009 года.

Другим распоряжением глава правительства назначил на освободившийся пост Павла Малкова.

38-летний Малков с 2003 года работал на различных должностях в правительстве Саратовской области. В 2012 году стал заместителем директора департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России, а с октября 2017 года возглавлял в этом ведомстве департамент государственного управления.

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