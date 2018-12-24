В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о «небратском» отношении России

Москва, , 22:14 — REGNUM Россия и Белоруссия, несмотря на возникающие проблемы, остаются братскими государствами, заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия и Белоруссия остаются братскими и союзными государствами», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-секретарь отметил, что в отношениях двух стран «иногда возникают проблемные вопросы», но такие вопросы, как правило, разрешаются в ходе диалога между лидерами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Песков отметил, что на встрече 25 декабря у президентов «будет возможность обстоятельно обсудить все те вопросы, которые они считают необходимыми обсудить».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Александр Лукашенко на специальном совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией заявил, что российская сторона якобы не всегда демонстрирует братское отношение к Белоруссии и выполняет не все свои обязательства в рамках Союзного государства.

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