Шойгу: армия России стала мировым лидером по современному оружию

Москва, , 18:55 — REGNUM Вооруженные силы России в 2018 году достигли рекордного уровня оснащенности современным вооружением и стали мировым лидером по этому показателю, заявил 24 декабря российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны РФ.

По словам главы российского военного ведомства, в целом доля современного вооружения в Вооруженных силах России достигла на сегодняшний день 61,5%.

«В общей сложности мы получили свыше 1,5 тысячи образцов вооружения и более 80 тысяч единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», — сказал Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что эти показатели — результат своевременного выполнения задач, поставленных госпрограммой вооружений на 2010−2020 годы.

Тем не менее, отметил Сергей Шойгу, в 2019 году показатель оснащенности Вооруженных сил современным вооружением должен стать еще более высоким и достичь отметки 67%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам ряда социологических исследований, большинство граждан России на сегодняшний день считают Министерство обороны самым эффективным среди всех российских ведомств.

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