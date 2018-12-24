В России начнут маркировать все товары массового спроса — Мантуров

Москва, , 15:49 — REGNUM Дальнейшее повышение прозрачности розничной торговли в России связывано с совершенствованием системы маркировки. Сейчас в обязательном порядке уже два года маркируются товары из меха. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, в эксперименте сейчас маркируются лекарственные средства, обувь и табак. До 2020 года правительством РФ принята программа: внедрить обязательную маркировку по 12 наименованиям.

«До 2024 года в России планируется охватить маркировкой практически все товары массового спроса», — отметил Мантуров.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России намерено усилить контроль за системой маркировки товаров, проект концепции маркировки подготовлен аппаратом Минпромторга РФ.

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