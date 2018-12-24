В России растёт число взяточников – Генпрокуратура

Москва, , 15:58 — REGNUM В России за 11 месяцев 2018 года число преступлений коррупционной направленности не уменьшилось, а напротив возросло. Так, таких деяний зафиксировано почти 29 тысяч. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 2,3%. Такие цифры на интернет-канале ведомства «Эфир» 24 декабря озвучил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Он уточнил, что число преступлений по ст. 291 УК РФ («Дача взятки») за истекший период увеличилось на 11% и превысило 2,4 тысячи.

«По стране возросло с 3094 до 3315 число деяний, которые предусматриваются ст. 290 УК РФ («Получение взятки»)», — добавил Куренной.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратры, чаще всего взятки брали в Москве и Ростовской области. Также в первую пятерку вошли Московская и Челябинская области, а также Краснодарский край.

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