В РФ напомнили Западу об обещаниях и надеются на порядочность: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Небензя напомнил Западу об обещаниях по Сирии;
- В ДНР уверены, что Украина начнёт активные боевые действия в ближайшее время;
- Порошенко объяснил, зачем десант ВСУ перебрасывают к побережью Чёрного и Азовского морей;
- США поднимает стоимость многократных виз для граждан России;
- Россия будет создавать флот СПГ-ледоколов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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