Порошенко: К побережью Чёрного и Азовского морей перебросят десант ВСУ

Киев, , 01:03 — REGNUM Десантно-штурмовые войска перебрасывает Украина к побережью Азовского и Чёрного морей, заявил украинский президент Петр Порошенко, передает «Пятый канал».

По словам Порошенко, идёт переброска «подразделения 95-й бригады». Целью переброски является «защита бассейна побережья Азовского и Чёрного морей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ намерены вести активные боевые действия в Донбассе в ближайшее время.

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