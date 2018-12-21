Пятница, 21 Декабря 2018 года
01:47:04 МСК

Порошенко: К побережью Чёрного и Азовского морей перебросят десант ВСУ

Политика

Порошенко объяснил, зачем

Киев, 21 декабря 2018, 01:03 — REGNUM  Десантно-штурмовые войска перебрасывает Украина к побережью Азовского и Чёрного морей, заявил украинский президент Петр Порошенко, передает «Пятый канал».

По словам Порошенко, идёт переброска «подразделения 95-й бригады». Целью переброски является «защита бассейна побережья Азовского и Чёрного морей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что ВСУ намерены вести активные боевые действия в Донбассе в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: в ближайшее время Украина планирует начать активные боевые действия

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Азовское море между Россией и Украиной
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить