ДНР: в ближайшее время Украина планирует начать активные боевые действия

Донецк, , 23:52 — REGNUM Киевский режим намерен в ближайшее время начать активные боевые действия в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, сообщает 20 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, Киев не остановится ни перед чем, чтобы только начать военные действия: он готов устроить чудовищные провокации, экологические и гуманитарные катастрофы. Якубов отметил, что у СЦКК есть данные о росте угроз, которые могут привести к эскалации военного конфликта в Донбассе.

Напомним, ранее независимые республики официально обратились к странам-гарантам Минских соглашений с просьбой повлиять на украинское руководство и не дать ему начать широкомасштабное наступление в Донбассе.

Отметим, что Киев совершенно не стремится к мирному урегулированию конфликта и постоянно усиливает подразделения ВСУ в Донбассе.