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«Момент настал». Небензя напомнил Западу о его обещаниях по Сирии

Политика

Коллеги не откажутся от своих слов?

Нью-Йорк, США, 21 декабря 2018, 01:35 — REGNUM  Настал подходящий момент для снятия с Дамаска западных санкций, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по политическому урегулированию в Сирии.

Российский дипломат напомнил об условиях снятия с Сирии санкций, о котором не раз говорили западные коллеги. Этом «условием» были «реальные подвижки в урегулировании».

«Этот момент настал, — сказал Небензя. — Мы рассчитываем, что коллеги не откажутся от своих слов и не будут выдвигать новых политизированных условий».

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Сирии «изменилась к лучшему», и это видят не только в Москве. Так, ряд стран делает «позитивные шаги» для нормализации отношений с сирийским правительством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон объявил о выводе войск из Сирии, аргументировав это тем, что над террористами группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) одержана победа.

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Международное урегулирование по Сирии
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