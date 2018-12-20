Россия намерена приступить к созданию флота СПГ-ледоколов

Москва, , 22:24 — REGNUM 19 декабря по итогам совещания по вопросам развития Арктики премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству промышленности и торговли РФ до 1 марта 2019 проработать вопрос строительства ледоколов с силовыми установками на сжиженном природном газе.

«Минпромторгу России совместно с Объединенной судостроительной корпорацией, ССК «Звезда», госкорпорацией «Росатом» и НОВАТЭКом проработать вопрос о строительстве четырех ледоколов на газомоторном топливе с учетом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года, включая предложения по судостроительной верфи (судостроительным верфям), срокам и стоимости строительства» — отмечается в документе.

Напомним, что в середине сентября 2018 года НОВАТЭК и Росатом подписали меморандум о формировании совместного предприятия (СП) для создания флота ледоколов на сжиженном природном газе. Документ закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения. В 2017 году Росатомфлот заказал разработку концептуального проекта ледоколов с силовыми установками на СПГ у финской компании Aker ArcticTechnology, в октябре 2018 года заказ был выполнен.

Параметры ледокола Aker ARC новой модификации: длина 135 м, ширина 35,4 м, дедвейт 5 тыс. тонн, скорость 19 узлов, мощность 39 МВт (48 тысяч лошадиных сил), — максимальная осадка 8,5 м, запасы сжиженного газа — около 10 тыс. кубометров, автономность — 20−25 суток, ледовый класс — Arc8, то есть способность к работе во льдах до 2,1 м в зимне-весеннюю навигацию и до 3,1 м в летне-осеннюю. НОВАТЭК предполагает использовать эти ледоколы для проводки судов в Обской губе и в акватории Карского моря.