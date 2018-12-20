Посольство США поднимает стоимость многократных виз для граждан РФ

Москва, , 22:32 — REGNUM Посольство США повышает стоимость многократной туристической и деловой американской визы для российских граждан с 1 января 2019 года. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс-служба американской дипломатической миссии в Москве.

В посольстве пояснили, что с 1 января 2019 года стоимость многократной туристической и деловой американской визы для граждан России составит $303. Повышение связано с введение сбора за выдачу визы.

Данный сбор вводится на основании принципа «взаимности». Дело в том, что такой же сбор Россия взимает с граждан США за тот же тип виз.

«С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 (для деловых или туристических поездок) одобрено», — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что для получения однократной визы подобного рода сроком до одного года нужно будет заплатить сбор в $160, а для получения многократной визы сроком до трех лет необходимо будет дополнительно оплатить сбор «взаимности» в размере $143. Таким образом, общая стоимость многократной визы сроком до трех лет составит $303.