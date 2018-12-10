Украина заставила Россию оправдываться: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 10 декабря, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Президент США согласен увеличить военный бюджет;
- Продажи оружия в мире растут третий год подряд;
- Мадуро обвинил в подготовке переворота в Венесуэле власти США;
- Бездействие РФ сделало Украину успешным антирусским проектом?
- Десятки субъектов России получат гранты за высокие темпы роста экономики.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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