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Мадуро обвинил власти США в подготовке переворота в Венесуэле

Политика

Заговор будет в подробностях раскрыт, заверил он

Мадуро обвинил власти США в подготовке переворота в Венесуэле
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мадуро и Трамп

Каракас, 10 декабря 2018, 04:51 — REGNUM  Государственный переворот в Венесуэле готовят американские власти. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро, передает Венесуэльское агентство новостей.

По его словам, в настоящее время Вашингтон координирует попытку заговора против властей Венесуэлы. Мадуро пообещал в ближайшее время выступить с пресс-конференцией, на которой будет в подробностях раскрыт заговор Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в The New York Times вышла публикация о возможном «силовом свержении» Мадуро, которое якобы обсуждали во время секретных встреч сотрудники администрации президента США и мятежные венесуэльские военные. Отмечалось, что встречи продолжались несколько месяцев, пока в 2018 году контакты не были прерваны по инициативе американской стороны.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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