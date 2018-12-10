Эксперты: в мире третий год подряд растут продажи оружия

Стокгольм, , 07:42 — REGNUM Объёмы продаж вооружений ведущими игроками мирового рынка растут третий год подряд. В 2017 году сотней ведущих производителей было продано оружия на $398,2 млрд, сообщается в опубликованном 10 декабря докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) о положении мирового военного производства и экспорта.

Отмечается, что в 2017 году объемы поставок оружия и военной техники выросли на 2,5% по отношению к показателю 2016 года. По данным экспертов, Россия в 2017 году вышла на второе после США место среди стран-продавцов вооружений, обогнав Великобританию. Доля России увеличилась до 9,5% в общем объеме производства ста предприятий — лидеров отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, банкам, работающим в сфере оборонной промышленности, Центробанк РФ намерен предоставить дополнительные льготы: кредитные организации получат право не считать сомнительными реструктурированные кредиты заемщиков, работающих по гособоронзаказу, при этом не учитывая финансовое состояние кредитуемых компаний.

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