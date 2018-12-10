Понедельник, 10 Декабря 2018 года
08:50:34 МСК

40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики

Экономика

Средства на поощрение лучших регионов России предусмотрены в федеральном бюджете

Москва, 10 декабря 2018, 07:32 — REGNUM  40 регионов России получат поощрение за достижение высоких темпов роста экономического потенциала территорий. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.

Отмечается, что наиболее высокие темпы роста экономики достигнуты Камчатским краем, Белгородской и Сахалинской областями. Средства на поощрение лучших регионов России предусмотрены в федеральном бюджете.

Читайте также: Регионы России получат 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ проводит конкурсный отбор регионов для участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Конкурсный отбор проводится в два этапа.

Подробнее: В нацпроект по поддержке занятости войдут 13 регионов России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить