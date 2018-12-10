Кедми: бездействие России сделало Украину успешным антирусским проектом

Москва, , 05:32 — REGNUM Украинский антирусский проект удачно и последовательно идет к своей цели — нанести как можно больше вреда по международному положению России, в то время, как Россия пока не делает ничего для того, чтобы себя защитить, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Сегодня Украина, украинский проект, является удачно разыгранным при абсолютном бездействии России… он вредил, вредит и будет вредить международному положению России, и никто против этого не борется, никто это не останавливает. И пока будет майдановская власть, и неважно, как будет звать этого атамана…», — заявил Кедми.

По его словам, линия президента Украины Петра Порошенко является последовательно антирусской, и он сумел добиться самого главного — поставить Россию в положение обороняющегося и оправдывающегося. При этом, неважно, уйдет Порошенко или останется, придет ему на смену кто-то иной, или нет, роль майданной Украины останется прежней.

«Украина будет исполнять роль… быть основным ударом против России. И все зависит не от них и не от их хозяев, все зависит от того, будет Россия дискутировать или будет, наконец-то проводить политику реальных действий, чтобы это прекратилось», — закончил мысль Кемди.

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