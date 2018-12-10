Трамп согласился увеличить военный бюджет США до $750 млрд — СМИ

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился с предложением увеличить военный бюджет США на 2019 финансовый год до $750 млрд, передает телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации Белого дома.

Отмечается, что таким образом Трамп одобрил предложение министра обороны страны Джеймса Мэттиса, которое обсуждалось на совещании в начале декабря. При этом американский лидер «полностью одобряет национальную оборонную стратегию и продолжение восстановления вооруженных сил», добавил источник.

Читайте также: США уже не выиграют войну с Россией или Китаем

Напомним, ранее Трамп заявил, что у него есть уверенность в том, что в какой-то момент в будущем он как глава государства обсудит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным реальное прекращение того, что стало «большой и неконтролируемой гонкой вооружений».

Вместе с тем Трамп ужаснулся тому, что военный бюджет США в 2018 году составил аж $716 млрд, а администрация американского лидера рассматривала вопрос сокращения оборонного бюджета на следующий финансовый год до уровня $700 млрд.

Читайте также: Трамп призвал союзников платить за оборону или защищаться самим