Москва, 4 декабря, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня, 4 декабря, провела встречу с экс-президентом Литвы, нынешним депутатом Европарламента от Литвы Роландасом Паксасом. В Москве Паксас также встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Сам факт поездки Паксаса в Москву в самой Литве уже вызвал скандал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kapeksas Роландас Паксас

На официальном сайте Совфеда отмечается, что Валентина Матвиенко отметила необходимость и обоюдную заинтересованность в сохранении нормальных отношений между ЕС и РФ.

«В непростых внешнеполитических условиях полезно вести диалог, необходимо поддерживать контакты и каналы для обмена мнениями. Что касается отношений с Европарламентом, считаем важным наладить их на постоянной и основе», — сказала Валентина Матвиенко.

Она выразила надежду, что в Европарламенте «будут звучать не только односторонние русофобские высказывания, но и альтернативные точки зрения на отношения с Россией». Говоря о российско-литовских отношениях, Валентина Матвиенко отметила, что они развиваются не в лучшем направлении, в ущерб интересам Литвы. «Надеемся, что эта страница истории будет перевернута. Мы открыты к переговорам на основе учета национальных интересов каждой стороны», — сказала она.

На сайте СФ выложено видео встречи Матвиенко и Паксаса. Свою беседу с Матвиенко Паксас начал с воспоминаний о своей учёбе в Ленинграде, затронул тему акробатического пилотирования — Паксас по-прежнему самостоятельно пилотирует — а позже детально остановился на фоне взаимоотношений между странами Запада и Россией.

«Слово Public relations произошло от слова «пропаганда». Когда-то американцы поменяли это слово, оно им казалось неудобным, но сейчас то значение можно смело вернуть назад. Каждый день льётся пропаганда. И такая пропаганда, которая просто пугает людей. И милитаристическая пропаганда. Я разделяю людей, которые просто живут (…) и политиков. (…) Есть две пословицы про соседей. Английская, в которой говорится, что хорошие соседи делают хороший забор. Она мне не очень нравится. А вот другая, что, примерно, жену можно выбрать, а соседа тебе даёт Бог. И с соседом нужно жить в мире и согласии», — сказал Паксас. При этом он оговорился, что знает, какая реакция СМИ Литвы ожидает его после такого визита в Москву.

Читайте также: Создается группа между Европарламентом и Госдумой

«Мы знаем, какому капиталу принадлежит 80% СМИ Европы. Кто платит, тот и определяет политику», — заметила Матвиенко.

По словам Паксаса, лично себе он выдвигает цель, что с россиянами «надо говорить, договариваться и искать понимание между народами». При этом он отметил, что отдаёт себе отчёт в том, какой «массовый психоз» сегодня в отношении России. По его словам, две трети депутатов Европарламента сегодня настроены именно так, а те, кто расположен к конструктивному диалогу составляют не более четверти ЕП.

Читайте также: Володин: Брексит стал звоночком для всех

«Но ситуация быстро меняется», — сказал Паксас, имея в виду возможные перемены после выборов в Европарламент в мае 2019 года. Он считает, что свои силы укрепит та часть депутатов, которые выступают за национальные страны, за свой язык, за собственные права. «Я не за развал Евросоюза, хоть меня и называют евроскептиком. Я — еврореалист», — продолжил он.

Читайте также: Володин выступил за диалог в Европарламенте

По мнению Паксаса, Литва вступала в 2004 году совсем в другой Евросоюз, нежели сейчас. И свидетельство тому — выход Великобритании из ЕС. Результаты референдума в Великобритании, по его словам, стали «свежим ветерком». Однако «прошла неделя, и всё стало, как раньше — глобалисты ещё больше закрутили гайки». Это, рассказывал Матвиенко Паксас, вызвало обратную реакцию, и сейчас сразу во многих крупных странах ЕС на арену выходят политики, которые высказываются за национальные государства. Эти же политики, отметил евродепутат, выступают против разговора с Россией «с позиции силы».

Читайте также: Паксасу не позволили участвовать в президентских выборах в Литве

Напомним, ранее Паксас провёл переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, где обсудили, в том числе, создание неформальной рабочей группы ЕП-Госдума.

Читайте также: Названа причина объявления выборов президента Литвы незаконными

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роландас Паксас дважды занимал пост мэра Вильнюса, дважды пост премьер-министра Литвы, дважды становился депутатом Европарламента, и один раз — президентом Литвы. Он был свергнут с этого поста в результате импичмента в 2004 году. За нарушение присяги — Паксаса обвиняли в протежировании интересов спонсора его предвыборной кампании, бизнесмена Юрия Борисова — ему пожизненно запретили избираться в Литве. Европейский суд по правам человека признал такое решение незаконным и обязал Литву изменить конституцию. В Литве отклонили требование, запретив Паксасу баллотироваться на президентских выборах весной-летом 2019 года, что позволило политику заявить, что выборы могут быть признаны нелегитимными за искусственный запрет баллотироваться и отказ принимать решение ЕСПЧ.