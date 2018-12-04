Володин выступил за диалог в Европарламенте

Москва, , 10:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на отсутствие диалога в Европарламенте, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Нужен диалог, и этот диалог все здравые политические силы должны вести постоянно, несмотря на то, как мы относимся к тем или иным решениям», — сказал Володин в ходе встречи с депутатом Европейского парламента от Литвы, заместителем председателя группы «Европа свободы и прямой демократии» Роландасом Паксасом.

По мнению спикера Госдумы, прежде чем выносить на обсуждение тот или иной вопрос, следует поинтересоваться позицией коллег.

«Что касается Европарламента, мы зачастую слышим о тех или иных решениях, которые принимает Европарламент, но вместе с этим отсутствует диалог, и обсуждение вопросов, которые было бы правильно прежде чем выносить на обсуждение в Европарламенте и тем более принимать решение, обсудить со своими коллегами и поинтересоваться их мнением», — заявил Володин.

При этом какое будет решение — это уже право Европарламента, добавил он.

Отсутствие же диалога больше обострит отношения, создаст дополнительное напряжение, указал спикер Госдумы.