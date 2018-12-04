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Создается группа между Европарламентом и Госдумой

Политика

Неформальная рабочая группа

Москва, 4 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Депутат Европейского парламента от Литвы, заместитель председателя группы «Европа свободы и прямой демократии» Роландас Паксас поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о создании неформальной рабочей группы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

В ходе встречи спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать неформальную рабочую группу между Европарламентом и нижней палатой парламента.

«Мы могли бы обсудить как первый шаг создание неформальной рабочей группы… Со стороны Европарламента вы могли бы определить, кто поддерживает первый шаг, с которого начинается дорога, давайте подумаем об этом, возможно, у нас получится», — сказал Володин.

Депутат Европарламента отметил актуальность предложения.

«Это предложение мне нравится, оно своевременно, уверен, что такая группа создастся», — заявил в свою очередь Роландас Паксас.

Со стороны России в состав неформальной рабочей группы войдет в том числе вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

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