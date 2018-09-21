Названа причина объявления выборов президента Литвы незаконными

Вильнюс, , 13:20 — REGNUM

Литва рискует оказаться в центре международного скандала, а предстоящие весной 2019 года выборы могут быть названы нелегитимными, если власти не исполнят решение Европейского суда по правам человека разрешить отстранённому путём импичмента в 2004 году экс-президенту Роландасу Паксасу участвовать в предвыборной гонке. Об этом заявил сам Паксас в интервью изданию Lietuvos rytas, которое опубликовано сегодня, 21 сентября.

«Мне всё же кажется, что наша страна слишком долго игнорирует решения международных институций. Думаю, что появится 10, 20 или 50 тыс. человек, которые выдвинут мою кандидатуру на пост президента, и если их воля не будет удовлетворена, то такие выборы можно будет считать недействительными», — сказал Паксас, в отношении которого ЕСПЧ вынес благоприятное решение в 2011 году. В нём сказано, что пожизненный запрет баллотироваться лицу, которое нарушило присягу конституцию, непропорциональная мера. Литве предписано изменить конституцию в этой части, однако за семь лет после решения этого так и не произошло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября парламент Литвы принял положительное для Паксаса решение. За изменение конституции проголосовало 63 депутата. Однако для окончательного решения необходимо ещё одно голосование, которое должно состоятся не ранее, чем через три месяца после предыдущего. И уже во время него решение должно поддержать конституционное большинство — 94 депутата из 141 члена парламента. Пока такой поддержки в Сейме Литвы у Паксаса нет.

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