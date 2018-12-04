Володин: Брексит стал звоночком для всех

Москва, , 10:49 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым учитывать выход из Евросоюза Великобритании, это звоночек для всего европейского дома к началу диалога, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Выход из Евросоюза Великобритании — это не только звоночек, а это в общем-то показатель того, что граждане большой страны, одной из основных ключевых держав — участниц Евросоюза высказались против нахождения в Евросоюзе и, знаете, они свое решение обосновали», — сказал Володин в ходе встречи с европарламентарием Роландасом Паксасом.

Спикер Госдумы призвал страны Европы слышать друг друга, иначе сепаратистские настроения усилятся, в том числе из-за ситуации в ПАСЕ.

«Мы пытаемся еще раз нашим коллегам по парламенту СЕ объяснить, что европейский дом — это 47 государств, которые входят в него, но если только мы не будем слышать друг друга, у нас эти настроения, тенденции усилятся и из него будут выходить все больше и больше государств. Потому что их не слышат, потому что если брать наши надпарламентские структуры, они не позволяют участвовать в них и представлять интересы своих граждан, интересы национальных парламентов. Я говорю о той же ПАСЕ», — подчеркнул спикер Госдумы.