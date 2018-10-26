Качество топлива и сохранение языков — что важнее для власти: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- В России появится Фонд сохранения и изучения родных языков народов страны;
- Росстандарт предложил проводить контрольную закупку топлива;
- Ушёл из жизни актёр Николай Караченцов;
- Врио губернатора Приморья высказался об объединении регионов ДФО;
- Спальня с женщинами и детьми обнаружена на раскопках Помпеи.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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