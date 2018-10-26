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Всенародный любимец актёр Николай Караченцов ушёл из жизни

Общество

Любимцу публики было 73 года

Москва, 26 октября 2018, 09:56 — REGNUM  В Москве скончался известный российский актёр Николай Караченцов. Он умер сегодня, 26 октября, не дожив одного дня до своего 74-го дня рождения.

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Информацию о смерти актёра подтвердил его сын Андрей Караченцов. Он уточнил, что сердце любимого публикой актера театра и кино остановилось около 10 часов утра 26 октября. Это случилось в реанимации 62-й больницы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году медики поставили актёру неутешительный диагноз — «рак лёгкого». Сначала Караченцов в течение нескольких месяцев проходил лечение в России, а потом в Израиле. 4 октября 2018 года Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением лёгких.

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