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В России создаётся Фонд сохранения и изучения родных языков народов страны

Политика

Устав новой организации утвердят в течение трёх месяцев

Москва, 26 октября 2018, 11:10 — REGNUM  Президент России Владимир Путин 26 октября подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Фонд призван создать условия для сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Учредителями Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации являются Министерство просвещения РФ и Федеральное агентство по делам национальностей. Место размещения — город Москва.

Имущество Фонда формируется за счёт федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников. Устав Фонда будет утверждён в течение трёх месяцев.

Высшим коллегиальным органом Фонда является его правление. Надзор за деятельностью Фонда будет осуществлять попечительский совет. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 октября, Владимир Путин будет работать в Югре. В частности, он проведёт выездное заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

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Языки народов России
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