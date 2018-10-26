На раскопках Помпеи обнаружена спальня с погибшими женщинами и детьми

Рим, , 10:00 — REGNUM На раскопках древнего города Помпеи археологи сделали ценную находку: останки пяти человек, предположительно искавших спасения от извержения вулкана в спальне, пишет газета Kronen Zeitung 25 октября.

О находке прессе сообщил руководитель археологической группы Массимо Осанна. Это скелеты двух женщин и троих детей, а также фрагмент дивана или кровати. Ученые предположили, что женщины могли заблокировать входную дверь мебелью, чтобы не допустить попадания вулканического потока с грязью и пеплом в комнату, но спастись им не удалось.

Как рассказал Осанна, вулканический пепел падал на город на протяжении 18 часов, лава проникла всюду, заполонив улицы и обрушив крыши домов. Новая находка поможет узнать детали о ходе извержения Везувия.

Находка была сделана в том же доме, где и надпись, которая меняет представления ученых о дате гибели древнего города от извержения вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, археологи обнаружили на стене надпись, датируемую серединой октября 79 года нашей эры. В учебниках истории датой гибели Помпеи принято указывать 24 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Итальянские ученые назвали новую дату гибели древнеримской Помпеи