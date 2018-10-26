Врио губернатора Приморья об объединении регионов ДФО: Слухи ходят разные

Владивосток, , 08:42 — REGNUM Врио главы Приморья Олег Кожемяко высказался о предполагаемом объединении регионов Дальнего Востока, подчеркнув, что слухи ходят разные, но для него главное, чтобы флагманом в ДФО стал именно Приморский край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мне сложно комментировать эти вещи. Слухи ходят разные. Если касаться не слухов, то для нас важно, чтобы Приморье вновь вернуло свой передовой флаг, стало флагманом Дальнего Востока», — сказал Кожемяко, отвечая на вопрос журналистов о возможном объединении дальневосточных субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Брянской области Сергей Калашников выступил с инициативой объединить в один субъект Приморье, Хабаровский край, Амурскую область и ЕАО.

Дальневосточники удивились инициативе брянского сенатора и в социальных сетях рекомендовали ему сначала решить все проблемы Брянской области.

Доктор политических наук, политолог, декан социально-гуманитарного факультета ТОГУ Илдус Ярулин назвал подобные разговоры «массовым психозом» или «осенним обострением». А сенатору от Брянской области посоветовал для начала объединить Брянщину с Орловщиной и Курской областью и попытаться ими поруководить — потому, что начинать нужно с чего-нибудь маленького. Между тем площадь Приморья составляет 166 тыс. кв. километров. А Хабаровский край по площади — это почти пять Приморских краев — 788,6 тыс. кв. километров, площадь Приамурья 363,7 тыс. кв. километров, площадь ЕАО 36 тыс. кв. километров. Руководить такой объединенной территорией из одной точки — нереально в принципе.