Росстандарт предлагает проводить контрольную закупку топлива

Москва, , 11:25 — REGNUM Правительство в скором времени внесет в Госдуму законопроект о проведении контрольной закупки топлива, что позволит контролировать качество топлива должным образом. Об этом заявил замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов в ходе парламентских слушаний в Госдуме о регулировании цен на горюче-смазочные материалы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

«Сегодня наблюдается ситуация, когда приезжая на конкретный объект невозможно отобрать пробы, потому что начинаются всякие технические ремонты или нет представителя организации. Механизм контрольной закупки, поддержанный и даже инициированный участниками рынка, позволит данные риски снизить к минимуму. Это позволит осуществлять контроль качества продукции более должным и эффективным образом», — отметил Кулешов.

По его словам, законопроект сейчас проходит этап межведомственного согласования в правительстве.

«В обозримом будущем инициативы будут внесены в Госдуму через правительство», — заявил Кулешов.