Эстонию «оккупирует» российский газ, Киев – «агенты Кремля»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 сентября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Дамаск приветствует соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу;
- Российский газ «оккупирует» Прибалтику;
- Бывший сотрудник СБУ сообщил властям ДНР о подготовке терактов;
- В Киеве хотят признавать независимые СМИ «агентами Кремля»;
- Массовое отравление в тверской больнице: возбуждено уголовное дело.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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