В Тверской облбольнице отравились 32 человека: возбуждено уголовное дело

Тверь, , 13:04 — REGNUM 32 человека — пациенты и сотрудники Тверской областной клинической больницы — отравились пищей, приготовленной в местном пищеблоке. Пресс-служба регионального СУ СКР 18 сентября сообщила о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

По данным следствия, сотрудники больницы «оказали пациентам и медицинскому персоналу услуги, не отвечающие требованиям безопасности здоровья потребителей по централизованному питанию, путем приготовления в пищеблоке и выпуска для употребления ими продукции». В пищеблоке выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил, сообщила пресс-служба СУ СКР.

В результате пострадали 30 пациентов и два медработника: у них выявлена острая кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Отметим, что Роспотребнадзоре ранее заявил о проведении совместного с региональным минздравом расследования по факту массового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в больницу с кишечной инфекцией попали пять детей, отдыхавших в санатории в Тульской области.

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