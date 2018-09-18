Российский СПГ «оккупирует» Прибалтику

Таллин, , 12:42 — REGNUM По итогам первого полугодия текущего года в Эстонию экспортировано уже 8 700 тонн российского СПГ — рост составил 55%, и у эстонской Eesti Gaas есть уверенность, что это далеко не предел. Кроме того, российский СПГ у Eesti Gaas стали охотно покупать также латвийские и польские компании.

Eesti Gaas начала поставки сжиженного газа из России с 2017 года. Годом ранее, в мае 2016-го, «дочка» «Газпромбанка» — компания «Криогаз» построила малотоннажный завод по производству СПГ в городе Пскове. Построили завод достаточно быстро — в 2015 году с Псковской областью было подписано соглашение, а в течение последующего года в строительство было инвестировано 670 миллионов рублей, и завод был сдан в эксплуатацию. Eesti Gaas первой успела к «псковскому пирогу» и теперь имеет целью подписать контракт на весь объем СПГ, который̆ «Криогаз-Псков» способен произвести, ведь других заводов в этом регионе у России нет.

Дело в том, что одна из директив Еврокомиссии, которая всеми доступными ей способами борется с загрязнением атмосферы продуктами горения, касается непосредственно Балтийского моря: с 2015 года содержание серы в судовом топливе не должно в регионе превышать 0,1%. Фактически, это означает, что суда больше не могут использовать здесь мазут или сернистое дизтопливо, и поэтому вынуждены либо перейти на сравнительно дорогой малосернистый дизель, либо устанавливать дорогостоящие установки по улавливанию серы.

В сложившейся ситуации выгодным становится использование СПГ в качестве бункерного топлива, особенно это касается судов, изначально сконструированных для заправки СПГ. Так, по заказу крупнейшей эстонской судоходной компании Tallink в 2015 году на финской судоверфи начали строить новый паром Megastar, судовая установка которого изначально рассчитана на использование СПГ.

Стоить отметить, что годовая потребность парома, который встал на линию Таллин-Хельсинки, составляет порядка 12 тысяч тонн. Под этот проект эстонская Eesti Gaas приобрела в Германии восемь современных полуприцепов, оснащенных мощными криогенными насосами, и теперь они безостановочно курсируют между Псковом и Таллином — четыре туда, четыре обратно. Только за 2017 год эстонцы импортировали 12 000 тонн псковского СПГ.

Отменять свои требования к чистоте судового топлива Еврокомиссия в ближайшей перспективе не собирается, поэтому предполагается, что кораблей, которые будут ходить на СПГ, на Балтике будет с каждым годом становиться все больше.

Мощность псковского завода составляет 21 тыс. тонн СПГ в год, а всего за год завод перерабатывает порядка 30 млн кубометров природного газа.

Напомним, что в начале апреля этого года нынешний губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что субъект подписал с «КриомашГазом» договор о строительстве второго СПГ-завода в райцентре Дедовичи. Запланированная мощность производства составляет более 100 тысяч тонн СПГ в год.