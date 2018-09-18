Сирия приветствует соглашение Путина и Эрдогана по Идлибу

Дамаск, , 12:46 — REGNUM Власти Сирии приветствовали соглашение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, сообщает SANA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел САР.

«Это соглашение — результат интенсивных консультаций между Сирией и Россией и координации действий двух стран», — заявил собеседник издания.

Напомним, 17 сентября в Сочи лидеры Путин и Эроган пришли к соглашению о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения незаконных вооруженных бандформирований и войск правительства Сирии.

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