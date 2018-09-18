Вторник, 18 Сентября 2018 года
14:02:40 МСК

На Украине планируют признавать независимые СМИ «агентами Кремля»

Политика

Для киевской хунты это не впервой

Киев, 18 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  Украина должна принять закон, признающий независимые СМИ «агентами государства-агрессора», заявил руководитель фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, демократия и свобода на Украине нужны не для того, чтобы были свободные и независимые организации и журналисты. Как только подобные организации и СМИ будут признаны действующими «в интересах России», на них нужно вешать клеймо «агента государства-агрессора», уверен Бурбак.

Напомним, украинская «свобода слова» и «демократия» сводится к тому, что все СМИ должны действовать в интересах правящей элиты, а несогласные с действующим курсом объявляются «агентами Кремля», даже если к нему никакого отношения не имеют.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить