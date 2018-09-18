На Украине планируют признавать независимые СМИ «агентами Кремля»

Киев, , 12:50 — REGNUM Украина должна принять закон, признающий независимые СМИ «агентами государства-агрессора», заявил руководитель фракции «Народный фронт» в Верховной раде Максим Бурбак, сообщает 18 сентября УНИАН.

По его словам, демократия и свобода на Украине нужны не для того, чтобы были свободные и независимые организации и журналисты. Как только подобные организации и СМИ будут признаны действующими «в интересах России», на них нужно вешать клеймо «агента государства-агрессора», уверен Бурбак.

Напомним, украинская «свобода слова» и «демократия» сводится к тому, что все СМИ должны действовать в интересах правящей элиты, а несогласные с действующим курсом объявляются «агентами Кремля», даже если к нему никакого отношения не имеют.