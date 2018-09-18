Экс-сотрудник СБУ рассказал властям ДНР о подготовке терактов

Донецк, , 12:33 — REGNUM В министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики (МГБ ДНР) явился с повинной экс-сотрудник управления службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области Владимир Болтенко. В ходе допроса, видеозапись которого опубликована на сайте ведомства, он рассказал о подготовке диверсий в ДНР.

По словам Болтенко, он в период с 2014 по 2016 год служил в управлении СБУ в Мариуполе, где «неоднократно был свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), формируемых с целью устранения высокопоставленных лиц ДНР».

Также экс-сотрудник СБУ сообщил, что руководством УСБУ в Донецкой области была создана специальная группа, которая совместно с националистическими батальонами на территориях вблизи линии разграничения проводила карательные акции в отношении мирного населения Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября представившийся Александром Погореловым мужчина заявил, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко причастна СБУ.

Читайте также: Опубликовано видео допроса подозреваемого в покушении на Захарченко