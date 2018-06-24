Екатеринбург, 24 июня, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Тренер Сенегала Алиу Сиссе находится на вершине списка самых привлекательных тренеров на проходящем сейчас мундиале, сообщает 24 июня AMNA.

Fifa.com Алиу Сиссе

На встрече с журналистами перед сегодняшним матчем между Японией и Сенегалом Сиссе попросили прокомментировать эту тему, чему он сильно удивился:

«Я — секс-символ? Не знал! Вам нужно спросить русских женщин. Я не думаю, что это я секс-символ. Есть много других Алиу Сиссе в Сенегале, да и по всему миру, но вообще хорошо, что мне симпатизируют», — сказал 42-летний тренер.

Отметим, Алиус Сиссе играл во многих европейских клубах, включая знаменитый французский «Пари Сен-Жермен» и английские «Бирмингем Сити» и «Портсмут». Сегодня возглавляемая им сборная играет в Екатеринбурге с японцами, у обеих команд к началу встречи было сыграно по одной игре и набрано по три очка.