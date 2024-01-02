Рамалла , 2 января, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Руководство радикального палестинского движения ХАМАС решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников после взрыва в их офисе в Ливане, где погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и другие его соратники, сообщил 2 января телеканал Al-Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным журналистов, ХАМАС известил посредников о необходимости остановки любых контактов с Израилем, а также о любом перемирии или переговорах по обмену заложниками.

Отмечается, что аль-Арури был одним их главных действующих лиц, представляющих ХАМАС на встречах с посредниками. Он «пытался добиться большего взаимопонимания при достижении возможного перемирия в секторе Газа», добавили на телеканале.

Посредники, в основном представители Египта и Катара, прилагают усилия для недопущения нового витка эскалации после убийства в Бейруте члена руководства ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в подконтрольном движению «Хезболла» южном пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв, после чего начался пожар. Взрыв произошёл после атаки израильского беспилотника на офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате происшествия погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Ещё три человека получили ранения.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания 2 января заявил, что движение освободит взятых в плен граждан Израиля только на своих условиях. Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, сказал он. ХАМАС готов участвовать в формировании объединённого палестинского правительства в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, добавил Хания.

ХАМАС 7 октября 2023 года во время нападения на Израиль взял в заложники несколько десятков жителей Израиля, в том числе военнослужащих. Позднее состоялось несколько обменов — представителям ХАМАС были переданы граждане Палестины, находившиеся в израильских тюрьмах. Руководители ХАМАС в специальном обращении в середине декабря 2023 года заявили, что дальнейшие переговоры по обмену заложниками не будут вестись до тех пор, пока Израиль не прекратит военную операцию.