Газа, Палестина, 10 апреля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Трое сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли в результате израильского удара по Газе. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

«Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании погибли при израильском обстреле Газы», — следует из сообщения.

Как уточняет корреспондент телеканала, дети и внуки Исмаила Хании погибли в среду, 10 апреля, в результате израильского налёта на гражданский автомобиль на севере сектора Газа.

Как ранее передавало ИА Регнум, в начале января палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели одного из его руководителей Салеха аль-Арури. Уточняется, что он погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с ним были убиты два командира боевого крыла ХАМАС.

После взрыва в Ливане офиса ХАМАС, где погиб замглавы политбюро движения Салех аль-Арури и другие его соратники, руководство радикальной палестинской организации решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников. ХАМАС известил об этом посредников, в основном представителей Египта и Катара.