Анкара, 10 апреля, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования главе политбюро движения ХАМАС Исмаилу Хании в связи с гибелью его сыновей и внуков. Об этом сообщило в пресс-релизе движение.

Иван Шилов ИА Регнум Реджеп Эрдоган

Хании позвонил Эрдоган и выразил ему свои соболезнования. Погибли три сына и три внука главы политбюро «в результате вероломного израильского авиаудара по сектору Газа», сказал турецкий лидер.

Как сообщало ИА Регнум, сыновья и внуки главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании погибли 10 апреля в результате израильского удара по гражданскому автомобилю на севере сектора Газа.

В начале января ХАМАС заявило о гибели одного из его руководителей Салеха аль-Арури. Уточняется, что он погиб в результате атаки израильских беспилотников на шиитский пригород Дахия Бейрута. Вместе с ним были убиты два командира боевого крыла ХАМАС.

После взрыва в Ливане офиса ХАМАС, где погиб замглавы политбюро движения Салех аль-Арури и его соратники, руководство радикальной палестинской организации решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников. ХАМАС известил об этом посредников, в основном представителей Египта и Катара.