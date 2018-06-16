С 14 июня по 15 июля 2018 года в России состоится чемпионат мира по футболу. Матчи мундиаля пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. Сегодня, 15 июня, в группе А сборная команда Египта на «Екатеринбург Арене» померяется силами с футболистами из Уругвая. В группе B сборная Марокко проведёт матч с командой Ирана — состязание пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Кроме того, в Сочи на стадионе «Фишт» встретятся национальные сборные Португалии и Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM

08:51 15.06.2018 Португалия — Испания: два претендента на титул встретятся друг с другом уже в первом матче на турнире, и эта битва титанов обещает быть жаркой. Хотя соседи по Пиренейскому полуострову прекрасно знают друг друга, это будет лишь второй их матч в рамках чемпионата мира FIFA. Впервые испанцы и португальцы сыграли в одной восьмой финала ЧМ-2010 в ЮАР, и тогда фортуна улыбнулась «красной фурии» (1:0). Всего же две сборные встречались друг с другом 35 раз, и 16 раз в этих матчах побеждала Испания, а вот португальцы одержали лишь шесть побед. Сборная Испании приехала в Россию, набрав прекрасную форму и найдя удачное сочетание опыта и молодости, и это дает ей ощутимое психологическое преимущество. Однако сложно предугадать, как скажется на состоянии команды смена главного тренера накануне турнира. При этом от действующих чемпионов Европы подарков ждать не приходится, а их капитан Криштиану Роналду полон решимости наконец блеснуть на главном турнире планеты. (Официальный сайт ЧМ-2018 ru.fifa.com)

08:53 15.06.2018 На стадионе «Санкт-Петербург» проведут свой первый матч на чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России™ сборные Марокко и И.Р. Иран. Для обеих команд эта встреча будет иметь особое значение. «Атласские львы» в последний раз пробивались на чемпионат мира 20 лет назад, но покинули турнир после группового этапа. Теперь под руководством Эрве Ренара они очень надеются на успешное выступление. И.Р. Иран же впервые в истории сумел второй раз подряд завоевать путевку на чемпионат мира. Карлуш Кейруш, в течение семи лет возглавлявший сборную страны, по окончании турнира покинет свой пост, так что его игрокам мотивации также не занимать. У азиатской команды не сыграет дисквалифицированный Саид Эззатоллахи, кроме того, из-за травм у Ирана пропустят матч Мехди Тареми и Ашакан Дежага. Марокканцы же надеются, что Набиль Дирар наберет форму. (Официальный сайт ЧМ-2018 ru.fifa.com) [[[picture2]]]

08:55 15.06.2018 Египет и Уругвай сойдутся в очной дуэли в своем первом матче в группе А, и этот поединок станет вторым матчем на ЧМ-2018 и откроет второй игровой день. Обе сборные постараются начать турнир на мажорной ноте, ведь к тому времени они уже будут знать результат матча открытия Россия — Саудовская Аравия. В Египте матч своей команды ждут затаив дыхание, ведь «фараоны» сыграют на чемпионате мира FIFA впервые за последние 28 лет. Это радостное событие было омрачено травмой звездного форварда команды Мохаммеда Салаха, повредившего плечо в финале Лиги чемпионов УЕФА. Если игрок «Ливерпуля» все-таки выйдет на поле в этой встрече, то все внимание будет приковано именно к нему. Соперник у египтян будет более чем серьезный — двукратный чемпион мира сборная Уругвая. Южноамериканская команда впечатлила своей игрой на двух прошлых мировых первенствах, особенно на ЧМ-2010, где она заняла четвертое место. Несмотря на то, что на ЧМ-2014 в Бразилии уругвайцы выбыли из борьбы в 1/8 финала, многие игроки из того состава сыграют и на ЧМ-2018, поэтому опыта команде не занимать, а с такими классными форвардами, как Луис Суарес и Эдинсон Кавани, она представляет собой грозную силу. В квалификации ЧМ-2018 у Уругвая были провалы, но в решающий момент команда всегда показывала свой бойцовский характер. (Официальный сайт ЧМ-2018 ru.fifa.com)

08:57 15.06.2018 3D-двойник Льва Яшина появился в 11 городах-участниках чемпионата мира по футболу. Сфотографироваться с легендарным вратарем можно рядом с 12 стадионами, где проходит мировой турнир, Виртуальная копия Льва Яшина будет находиться у стадионов до окончания ЧМ-2018, сообщается на портале мэра Москвы. Читайте подробнее: 3D-двойник Льва Яшина появился во всех городах ЧМ-2018

09:12 15.06.2018 На первом петербургском матче чемпионата мира по футболу, в котором вечером 15 июня встретятся сборные Марокко и Ирана, ожидается около 60 тысяч болельщиков. Напомним, что стадион «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове вмещает 68 тысяч зрителей.

09:12 15.06.2018 Сборная России по футболу сильна командной игрой и при поддержке болельщиков заслуженно победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018 на стадионе «Лужники» в Москве, рассказал журналист из Польши Себастьян Сташевский. Читайте подробнее: «Все заслуженно»: журналист из Польши об игре сборной России

09:12 15.06.2018 Китай направил в Москву несколько вагонов с речными замороженными раками, сопроводив груз большим баннером «Китайские речные раки спешат на помощь чемпионату мира». Читайте также: Китай поддержал ЧМ-2018 крупной партией речных раков

09:18 15.06.2018 Болельщики в фан-зоне Екатеринбурга. Фото: Алексей Колчин, ИА REGNUM.

09:28 15.06.2018 Воодушевлённые разгромом сборной КСА калининградцы праздновали до глубокой ночи

09:39 15.06.2018 Александр Головин признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией. Он, а также Денис Черышев, оформивший дубль, получили по 8 баллов из 10 от экспертов американского спортивного телеканала ESPN. Читайте подробнее: Головин и Черышев получили по 8 баллов за игру с Саудовской Аравией

09:44 15.06.2018 Общественный транспорт Москвы справился с нагрузкой в первый день ЧМ-2018, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, за один день болельщики совершили в Москве 112 тысяч поездок. Читайте подробнее: Московский общественный транспорт выдержал нагрузку в первый день ЧМ-2018

09:44 15.06.2018 Московский Главк сообщает: «Матч на стадионе «Лужники» в Москве, которым открылся чемпионат мира по футболу в России, прошёл спокойно и без нарушения правопорядка». Читайте также: Первый матч ЧМ-2018 в Москве прошёл без происшествия

09:53 15.06.2018 В кассы станций петербургского метро поступили электронные карты «Подорожник» с символикой чемпионата мира по футболу. Это событие специально приурочили к первому петербургскому матчу ЧМ, который состоится вечером 15 июня. Продавать «футбольные» карты будут только в дни проведения матчей в Петербурге: 15, 19, 22, 26 июня, 3, 10, 14 июля. Возможности новых карт ничем не отличаются от обычного «Подорожника». Картой можно заплатить за поездку в метро и наземном общественном транспорте, а также записать на нее билет для проезда на электричке.

10:08 15.06.2018 Глава Хакасии Виктор Зимин назвал победу сборной России в первом матче ЧМ-2018 с Саудовской Аравией шикарной и призвал «посылать команде флюиды» 19 июня, в день игры с Египтом. Читайте подробнее: Глава Хакасии собрался «посылать флюиды» сборной России по футболу

10:13 15.06.2018 Марокканские болельщики, которые едут из Москвы в Петербург на поезде, готовятся к предстоящему матчу со сборной Ирана. Как передает корреспондент ИА REGNUM, прямо в вагоне они поют национальный гимн и народные песни. Некоторые готовы пуститься в пляс. Матч начнется в 18:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург». Болельщики сборной Марокко в фан-зоне Петербурга. Фото Дарья Драй, ИА REGNUM

10:17 15.06.2018 В Совете Безопасности ООН дипломаты отметили начало чемпионата мира по футболу, отказавшись от дресс-кода и одевшись в футболки своих национальных сборных. Подробности в материале: В Совбезе ООН дипломаты оделись в форму своих футбольных сборных

10:25 15.06.2018 Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Ирана в матче с командой Марокко. Этот матч состоится в Петербурге вечером 15 июня. Ранее Ахилл точно предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией. Подробности в материале: Кот-оракул Ахилл предсказал победу Ирана в матче с Марокко

10:41 15.06.2018 В первый день чемпионата мира по футболу фан-зону на Воробьёвых горах в Москве посетили почти 67 тыс. человек. Читайте подробнее: Фан-зону на Воробьёвых горах посетили 67 тыс. человек в первый день ЧМ-2018

10:48 15.06.2018 Забивший пятый гол в матче с Саудовской Аравией футболист национальной сборной России по футболу Александр Головин с детства был одаренным и целеустремленным, заявил первый тренер полузащитника Александр Плясунов. Подробности в материале: «Одаренный и целеустремленный»: первый тренер Головина об игре Александра

10:58 15.06.2018 Огромный интерес к чемпионату мира по футболу в России демонстрирует огромный интерес к стране. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Количество зарубежных гостей, приехавших поболеть за свои национальные сборные, наглядно демонстрирует огромный интерес не только к международному футбольному чемпионату, но и к нашей стране, которая подготовила в разных регионах много интересного для болельщиков. Чемпионат мира по футболу — это возможность показать все лучшее, что есть в России людям из других стран, чтобы они были рады потом вернуться к нам снова», — отметил депутат.

10:59 15.06.2018 Для фанатов из Бразилии, которые прибудут в Ростов-на-Дону на матч своей национальной команды и Швейцарии, открыт временный консульский пункт. Пункт открыт каждый день в здании бывшего кинотеатра «Победа» на Большой Садовой с 9:00 до 18:00. В нерабочее время с представителями консульства можно связаться по телефону. Ожидается, что болеть за южноамериканскую сборную будут от 5 до 10 тыс. футбольных фанатов. Читайте также: На время ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону открыт консульский пункт для бразильцев

11:04 15.06.2018 В первый день чемпионата мира по футболу в России фан-зону на Конюшенной площади Петербурга посетило около 67 тысяч человек. Это сравнимо с вместимостью стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове, который может принять 68 тыс. человек. Об этом: Петербургская фан-зона ЧМ по посещаемости сравнялась со стадионом

11:05 15.06.2018 Сборные Испании и Португалии провели тренировки в Сочи в преддверии очного противостояния на чемпионате мира. Об этом: Сборные Испании и Португалии провели тренировки в Сочи

11:05 15.06.2018 Старт чемпионата мира по футболу — 2018 калининградцы и гости российского эксклава отметили плясками и гуляньями. Подробности в фоторепортаже ИА REGNUM. Подробно: Старт ЧМ-2018 в Калининграде: фоторепортаж ИА REGNUM

11:28 15.06.2018 Сербские футболисты и болельщики чувствуют себя в России «как дома», что говорит о высоком уровне российского гостеприимства и организации ЧМ-2018, сообщил посол Сербии в РФ Славенко Терзич. Он пожелал успехов российской сборной и выразил уверенность в том, что победу в мундиале завоюет сербская команда. Читайте также: Посол Сербии в РФ отметил высокий уровень гостеприимства на ЧМ-2018

11:29 15.06.2018 Российская теннисистка Елена Веснина присутствовала на матче Россия — Саудовская Аравия и сказала «спасибо» футболистам за победу. Об этом: Теннисистка Веснина сказала «спасибо» сборной России

11:35 15.06.2018 В Екатеринбурге фан-зона, что на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского, приняла уже десятки тысяч человек. Болельщики из России, Казахстана, Уругвая, Египта и других стран слились в едином потоке. Читайте подробнее: Екатеринбург перед матчем — фан-зона собрала десятки тысяч людей

11:50 15.06.2018 После матча Россия — Саудовская Аравия спортивные издания Италии поместили российского игрока Александра Головина на обложки, сравнив его с бывшим игроком «Ювентуса», обладателем Золотого мяча France Football Роберто Баджо. Об этом: Итальянские СМИ сравнили Александра Головина с Роберто Баджо

11:57 15.06.2018 Бывший форвард сборной Исландии Эйдур Гудьонсен считает, что на чемпионат мира в Россию приехало золотое поколение исландских футболистов Об этом: Гудьонсен: на ЧМ-2018 приехало золотое поколение исландских футболистов

11:57 15.06.2018 На утреннее богослужение 15 июня в Соборную мечеть Санкт-Петербурга пришли не только проживающие в городе мусульмане, но и болельщики футбольных сборных Марокко и Ирана, которые встретятся в Петербурге вечером в пятницу в матче группового этапа чемпионата мира. Читайте подробнее: Болельщики Марокко и Ирана помолились в Соборной мечети Петербурга

12:31 15.06.2018 Президент ФИФА Джанни Инфантино 15 июня посетит Екатеринбург. Он примет участие в первом после открытия матче чемпионата мира по футболу. Читайте также: Президент ФИФА едет в Екатеринбург

12:37 15.06.2018 Во время проведения чемпионата мира по футболу большинство иностранных перевозчиков установили на автобусы бортовые устройства системы «Платон». Они будут пользоваться этой системой для въезда в 11 городов-участников ЧМ-2018. Для выполнения требований безопасности системой «Платон» оборудованы более 1100 автобусов зарубежных перевозчиков из 15 стран, сообщили в Минтрансе РФ Читайте подробнее: Иностранные перевозчики установили «Платон» для въезда в города ЧМ-2018

12:41 15.06.2018 Сборная Нигерии отметила праздник Ураза-байрам в единственной в Калининградской области мечете, построенной на базе одного из жилых домов в пос Большое Исаково. Соответствующее видео выложил в «Инстаграм» нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса, играющий также за ЦСКА. Стоп-кадр instagram.com/ahmedmusa718/ Завтра, 16 июня, на стадионе «Калининград» сборная Нигерии сыграет с футболистами из Хорватии.

12:45 15.06.2018 Болельщики уже подтягиваются к стадиону «Екатеринбург Арена», где в 17:00 по местному времени начнётся матч между Египтом и Уругваем. Читайте подробнее: Болельщики спешат увидеть матч на «Екатеринбург Арене»

12:54 15.06.2018 Актёр Сергей Безруков вместе со своей рок-группой «Крёстный папа» представили клип на песню «Прорываться», которую посвятили сборной России по футболу. Видео в материале: Сергей Безруков посвятил клип сборной России по футболу — видео

12:59 15.06.2018 В день открытия Фестиваля болельщиков, 14 июня, ростовскую фан-зону FIFA на Театральной площади посетили более 17 тыс. человек. За трансляцией матча Россия — Саудовская Аравия внимательно следили 9 тыс. болельщиков, сообщил журналистам руководитель дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков. По его словам, никаких инцидентов во время футбольного праздника не зафиксировано. Подробности в материале: Фан-зону FIFA в Ростове-на-Дону посетили более 17 тыс. футбольных фанатов

13:16 15.06.2018 Волонтёры помогут болельщику и журналисту найти путь к стадиону. В Екатеринбурге за два часа до матча. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM.

13:21 15.06.2018 Шикарный пресс-центр ФИФА в Екатеринбурге Здесь есть всё для работы журналиста. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM.

13:27 15.06.2018 Пока болельщики путешествуют по городам проведения чемпионата мира, учёные разработали программу для помощи в составлении туристических маршрутов. Подробности в материале: Созданная учёными программа поможет путешествовать по городам ЧМ-2018

13:35 15.06.2018 «У футболистов проснулась совесть — Россия стремительно во всем идет вверх, а футбол позорно тащил ее вниз — наконец-то хоть у СА выиграли… Надолго ли вернулась совесть (все остальное-то есть) покажет время…» — прокомментировал матч Россия — Саудовская Аравия губернатор Липецкой области Олег Королев. Подробности в материале: Липецкий губернатор: у футболистов проснулась совесть

13:35 15.06.2018 Чемпионат мира не оставил в стороне и дипломатов. В Сестрорецке под Петербургом 17 июня состоится посвященный мундиалю международный турнир по футболу «без галстуков» среди команд консульств, расположенных в Северной столице. Турнир пройдет под девизом «Никакой политики — только футбол». В составе команд — работающие в Петербурге дипломаты и бизнесмены. В прошлом году в аналогичных соревнованиях победила сборная консульства Италии.

13:36 15.06.2018 В подготовке к предстоящему 16 июня матчу со сборной Аргентины приняли участие все 23 игрока сборной Исландии. Читайте также: Сборная Исландии готовилась к матчу с Аргентиной в полном составе

14:00 15.06.2018 Увольнение главного тренера сборной Испании Хулена Лопетеги не сможет дестабилизировать ситуацию в испанском коллективе, считает наставник команды Марокко Эрве Ренар. Читайте подробнее: Наставник сборной Марокко: смена тренера не скажется на игре испанцев

14:04 15.06.2018 Болельщики из Ирана и Марокко направляются к фан-зоне на Конюшенной площади Санкт-Петербурга. Здесь многие из них будут смотреть матч команд двух стран, который начнется в 18:00 мск. В центре Петербурга скандируют имена двух стран, звучат вувузелы. Водители сигналят в ответ. Читайте подробнее: Фанаты Ирана и Марокко поставили на уши центр Петербурга

14:06 15.06.2018 Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР) уверен, что вынужденные трансляции матчей чемпионата мира по футболу в России очень порадовали украинских болельщиков — все они любят яркий красивый футбол лучших сборных команд мира и должно быть устали от антироссийской пропаганды. «Из-за своих финансовых проблем киевские власти оказались в неприятной для себя ситуации. Ведь теперь все жители Украины смогут не только насладиться лучшим чемпионатом в истории, но и увидеть, как хорошо проходит чемпионат в России, как мы принимаем болельщиков, как у нас красиво, какая гостеприимная и дружеская спортивная атмосфера царит на стадионах. Это настоящий праздник. Мы также рады встречать всех болельщиков из Украины, которых приедет около 5 тыс.» — сказал парламентарий.

14:11 15.06.2018 Сборные команды Уругвая и Египта прибыли на стадион «Екатеринбург Арена» и разминаются. До начала матча — 48 минут. Читайте также: Сборные Египта и Уругвая прибыли на «Екатеринбург Арену»

14:26 15.06.2018 В день открытия чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 правом бесплатного проезда в «Аэроэкспресс» воспользовались 2,2 тыс. болельщиков. Впервые посетители московских матчей воспользовались правом бесплатного проезда за два дня до первого футбольного поединка — 12 июня. Всего за три дня аэроэкспрессы без оплаты перевезли более 3 тыс. болельщиков. Читайте также: Правом бесплатного проезда от аэропортов воспользовались 3 тыс. болельщиков

14:29 15.06.2018 Петербургский метрополитен продлит на два часа свою работу в ночь после матча сборных России и Египта, который состоится 19 июня. На вход станции будут закрыты в 02:00 часов, на выход — после следования последних поездов с пассажирами. Продление работы будет действовать также после матчей 26 июня и 10 июля. Читайте подробнее: Ради болельщиков России и Египта метро Петербурга поработает дольше

14:30 15.06.2018 Бомбардир сборной Египта по футболу Мохаммед Салах пропустит сегодняшний матч с Уругваем в Екатеринбурге. Он не заявлен в стартовом составе команды. Читайте также: Египетский бомбардир Мохаммед Салах пропустит матч в Екатеринбурге

14:32 15.06.2018 Тротуары Невского проспекта фактически перекрыты болельщиками футбольных сборных Марокко и Ирана, которые начнут свою игру в 18:00 мск на стадионе «Санкт-Петербург». Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

14:33 15.06.2018 14 июня в день открытия чемпионата мира по футболу FIFA — 2018 болельщики с картами FAN ID совершили 112 тыс. поездок на разных видах городского транспорта в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта 15 июня. Читайте также: Вдень открытия мундиаля московские такси перевезли около 2 тыс. пассажиров

14:40 15.06.2018 Сборная Египта начнёт матч с Уругваем без своей главной «звезды». Мохамед Салах остался в запасе, но, возможно, сможет помочь своей команде по ходу игры. Об этом: Салах начнёт матч с Уругваем на скамейке запасных

14:42 15.06.2018 Во время чемпионата мира по футболу — 2018 в Сочи будет работать экскурсионный маршрут «Пивная миля». Болельщики смогут посетить пивной завод и несколько баров в центре города. Об этом сообщил журналистам экскурсовод Кирилл Сазонов. Читайте подробнее: В Сочи открыли «Пивную милю»: болельщики смогут посетить пивзавод и бары

14:42 15.06.2018 В 15.00 на стадионе «Екатеринбург Арена» встретятся сборные Уругвая и Египта по футболу, соперники сборной России по группе А. Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 14 июня, в день города-героя Севастополя, наши футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счётом 5:0. Поэтому идеальным счётом сегодня для России была бы ничья сборных Египта и Уругвая, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Россия болеет за дружбу Египта и Уругвая

14:50 15.06.2018 Нападающие сборной Уругвая Луис Суарес и Эдинсон Кавани выйдут на поле в матче с Египтом в стартовом составе Подробности в материале: Суарес и Кавани сыграют с Египтом с первых минут

15:01 15.06.2018 В Екатеринбурге начался матч между Египтом и Уругваем. Очень осторожное начало. Футболисты Уругвая контролируют мяч, египтяне осуществляют лёгкий прессинг. Подробности в материале: В Екатеринбурге начался матч между Египтом и Уругваем

15:03 15.06.2018 ГИБДД разработала информационные плакаты, которые на русском и английском языках в доступной форме объяснят участникам дорожного движения 10 основных правил дорожной безопасности. Читайте также: ГИБДД разработала специальные плакаты для болельщиков ЧМ-2018

15:11 15.06.2018 Путешествие сборной Австралии в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года было нелегким, не только из-за соперников, продолжительности и расстояния. Сборная должна была должна была дать 22 игры, а через тренерскую скамейку пришлось пройти двум людям. Читайте подробнее: Долог путь до мундиаля: у австралийцев он занял почти 240 тыс. км

15:12 15.06.2018 Пока Россия радовалась победе над сборной Саудовской Аравии, переиначивая известную песню «Чайфа» «Какая боль, какая боль» на новый манер, саудовцы не только пребывали в депрессии, но и боялись за своё будущее. Читайте подробнее: Сборной Саудовской Аравии лучше не возвращаться домой?

15:18 15.06.2018 Для гостей ЧМ-2018, прибывших в Ростов-на-Дону, подготовлена насыщенная культурная программа. Болельщиков познакомят с культурой Донского края с помощью выставок, спектаклей и концертов. Всего запланировано более 1,6 тыс. мероприятий. Болельщиков приглашают в Танаис, музеи Таганрога и Новочеркасска, станицы Старочеркасской, музеи в Ростове — «Шолохов-центр» и другие. Также развлекательные мероприятия пройдут в парке «Левобережный», на ростовской набережной, в парке имени Горького, в переулке Соборном, во дворе «Шолохов-центра», на площадке перед музыкальным театром, в аэропорту «Платов» и в Донской государственной публичной библиотеке. Читайте подробнее: ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону: гостей ждёт более 1,6 тыс. мероприятий

15:21 15.06.2018 Телеканал Fox принес извинения за непристойный жест британского певца Робби Уильямса. Поскольку телеканал не был организатором церемонии, а лишь транслировал её в эфир, его сотрудники не знали, что Уильямс готовит свою выходку. Об этом: За неприличный жест Робби Уильямса на «Лужниках» извинился телеканал Fox

15:22 15.06.2018 «Нервозность первых минут кажется проходит. Передачи стали более точными», — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: Матч Египет-Уругвай: игра началась осторожно

15:26 15.06.2018 Украинские телеканалы всё-таки транслируют игры чемпионата мира по футболу, проходящего сейчас в России. Напомним, что ранее это вызвало протесты украинских националистов и политиков, заявивших, что так телеканалы работают в интересах врага. Об этом: Украина сдалась перед чемпионатом мира по футболу в России

15:26 15.06.2018 У полузащитника сборной России Алана Дзагоева диагностирована травма мышц задней поверхности бедра. Читайте подробнее: У Дзагоева подтвердилась травма мышц задней поверхности бедра

15:42 15.06.2018 По словам главы британского МИД Бориса Джонсона, отказаться от участия в мундиале было невозможно по нескольким причинам: это и необходимость соревнований для молодых спортсменов, и желание английских болельщиков «наслаждаться спортом без политики», и дружба между народами Великобритании и России. Подробности в материале: Глава британского МИД рассказал, почему Лондон не бойкотировал ЧМ-2018

15:47 15.06.2018 Во время ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге задействованы 2300 волонтеров: основная команда (2000 человек) и резерв (300 человек). При отборе волонтеров конкурс составил 3 человека на место. Волонтеры, занятые в сфере транспорта, помогают гостям ориентироваться на территориях вокзалов, аэропорта «Пулково», в транспортных потоках Северной столицы, а также оказывают помощь болельщикам-инвалидам. Волонтеры на Московском вокзале Петербурга. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

15:48 15.06.2018 Попадание сборной Исландии на чемпионат мира не является чудом, заявил главный тренер команды Хеймир Хадльгримссон. Читайте подробнее: Наставник сборной Исландии: попадание на ЧМ-2018 не является чудом

15:53 15.06.2018 В матче сборных Египта и Уругвая, проходящем сейчас на «Екатеринбург Арене», закончен первый тайм. Счёт не открыт. Игра проходит с небольшим преимуществом сборной Уругвая, но в конкретные моменты это никак не материализуется. Читайте также: Сборные Египта и Уругвая «играют так, как надо России»

15:59 15.06.2018 В первом тайме матча Египет — Уругвай самую реальную возможность после розыгрыша углового имел футболист сборной Уругвая Луис Суарес, но он с трёх метров промахнулся мимо ворот. Читайте подробнее: Игрок Уругвая Луис Суарес промахнулся с трёх метров

16:05 15.06.2018 В Екатеринбурге начался второй тайм матча между Египтом и Уругваем. Напомним, пока счёт 0:0.

16:08 15.06.2018 Перед началом второго тайма на матче в Екатеринбурге. Фото: Алексей Банников, ИА REGNUM.

16:10 15.06.2018 Первая замена в сборной Египта. Тарик Хамед покинул поле, вместо него вышел №5 Сэм Морси.

16:12 15.06.2018 Болельщики сборных команд Ирана и Марокко направляются на Крестовский остров, где на стадионе «Санкт-Петербург» менее чем через два часа начнется матч двух команд. В эти минуты сотни фанатов находятся на станции метро «Гостиный Двор», откуда всего три остановки до «Новокрестовской», новой станции, построенной вблизи стадиона. Болельщики на станции «Гостиный двор». Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

16:13 15.06.2018 Никольская улица в Москве. Болельщики поют песни. [[[picture4]]] [[[picture5]]] [[[picture6]]]

16:20 15.06.2018 Очередь в официальный магазин атрибутики ФИФА в ГУМе в Москве. Пускают по 15 человек. Фото: Ольга Зенькович, ИА REGNUM.

16:23 15.06.2018 Футбольных болельщиков из Бразилии и Швейцарии ростовчане встретят акцией «Gentlefan». Поприветствуют иностранных гостей донские казаки на концертной площадке «Центр донского гостеприимства», расположенной перед аэропортом «Платов». Для болельщиков готовится музыкально-интерактивная программа, сувениры, традиционные конкурсы и забавы. Так, фанатам предложат нарубить шашкой капусты и испытать себя в состязаниях с коромыслом. А ещё болельщиков угостят традиционными донскими блюдами и напитками, подарят казачьи фуражки и папахи. Читайте подробнее: Ростовчане готовятся к особому приёму фанатов из Бразилии и Швейцарии

16:26 15.06.2018 На матче в Екатеринбурге снова замены. У Уругвая к игре приступили №5 Карлос Санчес и №7 Кристиан Родригес Также замена у Египта на №11 Махмуда Кахраба.

16:27 15.06.2018 Болельщики сборной Марокко по футболу находятся в «численном преимуществе» по отношению к болельщикам из Ирана. Встреча двух сборных начнется в 18:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, находящийся на выходе из станции метро «Новокрестовская», направляющихся на стадион марокканцев визуально больше, чем иранцев. «Очень громко от вувузел», — отмечает наш коллега.

16:29 15.06.2018 Гости чемпионата мира по футболу в центре Москвы. Фото: Ольга Зенькович, ИА REGNUM.

16:42 15.06.2018 Глава Республики Алтай Александр Бердников переплюнул всех предсказателей исходов матчей на чемпионате мира по футболу, заявив, что победу российской сборной в игре со сборной Саудовской Аравии обеспечили духи алтайских гор. «Признаюсь честно, я не сомневался в достойном выступлении российских футболистов, ведь эту победу мы буквально «заказали» духам наших алтайских гор, чьи старания подтвердил тот по-настоящему разгромный счет, который мы увидели в последние минуты матча», — заявил глава республики. Подробности в материале: За победу российской сборной на ЧМ-2018 «отвечали» духи Алтайских гор

16:45 15.06.2018 В Екатеринбурге продолжается матч Египет — Уругвай. На замену вышел игрок сборной Египта №14 Рамадан Собхи.

16:48 15.06.2018 Весь день в Петербурге было солнечно и жарко, но за час до матча над Крестовским островом образовалась гигантская туча, и даже накрапывает дождь. Однако болельщиков Ирана и Марокко это не смущает — они толпами идут к стадиону через парк, скандируют и перекрикивают друг друга.

16:51 15.06.2018 В Екатеринбурге на матче первый гол. Забил номер 2 Хосе Хименес. Счёт 1:0 в пользу Уругвая.

16:58 15.06.2018 В матче сборных Египта и Уругвая, проходящем сейчас на «Екатеринбург Арене», наконец-то открыт счёт. Автором гола в самом конце матча стал защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес. Читайте также: Счёт в матче сборных Египта и Уругвая открыт

17:04 15.06.2018 Сборная Египта, оставшаяся без Мохаммеда Салаха, выбывшего из-за травмы, уповала на коллективные действия, удачно срежиссированные тренером Эктором Купером, которого мы помним по его феноменальной работе в испанской «Мальорке». Уругвай же рассчитывал на пару форвардов Суарес — Кавани, однако они не показали своей привычной игры. Во многом потому, что кураж поймал вратарь «фараонов» Мохамед Эль-Шенави, представляющий египетский «Аль-Ахли». Вратарь опытный, но до этого не блиставший. Когда же был бессилен и он, египтян спасала «стойка» ворот, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Уругвай огорчил Россию и Мохаммеда Салаха

17:08 15.06.2018 В московском технопарке «Калибр» появилась возможность бесплатной работы в коворкинге — данная услуга будет доступна болельщикам чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 15 июня. Всего на период проведения мундиаля Москву должны посетить около 700−800 тыс. болельщиков. Технопарк «Калибр» предоставляет болельщикам места для работы, в том числе на летней веранде, возможность выхода в интернет, спортивную площадку с необходимым инвентарем для игры в футбол и другие виды спорта. Об этом: Московский технопарк предоставил бесплатные рабочие зоны болельщикам FIFA

17:09 15.06.2018 В официальном магазине атрибутики ФИФА. Неприятно удивила ситуация с ценами на товары с символикой ЧМ. На многие товары ценники отсутствовали. Кроме того, с товарами с ценниками творилось странное. Например, на ценнике указано, что кепка стоит 1900 рублей, на кассе оказалось, что ее цена 2300. Отметим, что футбольный мяч в коробке можно купить за 13 900, а без коробки — за примерно 5 тыс. рублей. Фото: Ольга Зенькович, ИА REGNUM.

17:26 15.06.2018 До начала матча Марокко — Иран осталось менее часа. Болельщики обеих команд и другие зрители направляются к стадиону «Санкт-Петербург Арена» от станции метро «Новокрестовская». Матч начнется в 18:00 мск. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

17:34 15.06.2018 Волонтеры чемпионата мира по футболу в Петербурге назвали марокканцев самыми яркими болельщиками в городе. Во всяком случае, на сегодняшний день. Всего в Петербурге трудятся 2,5 тыс. волонтеров от города-организатора сменами по 5−6 часов, им помогают волонтеры оргкомитета FIFA. Все волонтеры знают английский язык и находятся под защитой полиции. Читайте также: «Марокканцы — самые громкие»: волонтёры ЧМ в Петербурге

17:38 15.06.2018 Вот так выглядит рабочее место журналиста ИА REGNUM на стадионе «Санкт-Петербург Арена», где через 20 минут начнется матч Марокко-Иран. Пока представители СМИ занимают свои места, обе команды разминаются на знаменитом выкатном поле петербургского стадиона. Фото:Сергей Гуркин, ИА REGNUM

17:40 15.06.2018 Матч сборных Египта и Уругвая, проходящем на «Екатеринбург Арене», завершился со счётом 0:1 в пользу Уругвая. Об этом: Уругвай вырвал победу над сборной Египта на 89-й минуте Фото: Алексей Банников © ИА REGNUM

17:43 15.06.2018 Стадион «Санкт-Петербург» впервые примет матч международных сборных. Дебют состоится в игре сборных Марокко и Ирана. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени. Подробности в материале: Почему надо смотреть игру сборных Марокко и Ирана

17:46 15.06.2018 Над стадионом «Санкт-Петербург Арена» распогодилось, светит яркое солнце. До матча Мароко-Иран всего 15 минут, но огромное количество болельщиков лишь подступают к арене. На вход огромные очереди. Фото Карина Саввина, ИА REGNUM

17:52 15.06.2018 Некоторые болельщики сборной Марокко пришли на матч своей команды со сборной Ирана в футболках, на которых написано Poutine. До начала матча на стадионе «Санкт-Петербург» осталось менее 10 минут. Всё готово к началу игры. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

18:02 15.06.2018 На стадионе «Санкт-Петербург Арена» только что начался матч команд группы B финальной части чемпионата мира по футболу. На поле — сборные Марокко и Ирана. По предварительным данным, стадион на Крестовском острове заполнен почти максимально. Были исполнены гимны. Над чашей стадиона звучат вувузелы и другие инструменты, создающие оглушительный шум. Это первый матч двух команд между собой в их спортивной истории. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

18:08 15.06.2018 Матч Марокко-Иран начался серией атак команды с Африканского континента. Одна из них завершилась опасным ударом головой, но мяч прошел выше ворот. Пока все события разворачиваются на «азиатской» половине поля. Сборной Ирана не удалось провести еще ни одной контратаки.

18:13 15.06.2018 После победы сборной России над сборной Саудовской Аравии интерес ведущих клубов Евросоюза к лидеру нашей сборной Александру Головину ещё больше усилился. В матче с саудовцами игрок московского «ЦСКА» отдал две голевых передачи и забил красивейший гол со штрафного. Читайте также: Лидер сборной России всё ближе к переезду в Евросоюз

18:16 15.06.2018 Сборная Ирана смогла постепенно охладить наступающий темп марокканцев. Однако в ходе прерывания одной из атак иранский защитник нарушил правила и получил от арбитра желтую карточку.

18:20 15.06.2018 Сборная Марокко в Петербурге играет как дома, судя по количеству болельщиков, приехавших поддержать своих любимцев в матче с Ираном. Гудение вувузел и каких-то других «восточных» дудок не прекращается, марокканцев слышно намного сильнее, потому что их команда была активней в первой половине первого тайма. Но как только мяч оказывается на противоположной стороне поля, иранцы взрываются аплодисментами. На фолы и симуляцию болельщики обеих команд реагируют крайне бурно: в первом случае свистом, во втором — настойчиво машут судье, пытаясь объяснить, что на самом деле произошло.

18:24 15.06.2018 Сборная Марокко создала очень опасный момент у ворот сборной Ирана, однако несколько попыток пробить по воротам так ни к чему не привели. Это вызвало бурное разочарование на трибунах у марокканских болельщиков. Иран ответил быстрой контратакой, игрок выходил один на один, вратарь сборной Марокко впервые вступил в игру. Но и здесь взятия ворот не произошло. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

18:36 15.06.2018 На трибуне стадиона «Санкт-Петербург» одному болельщику из Ирана стало плохо, это заметил другой болельщик за несколько рядов и привлек внимание стюарда, которая позвала медиков. Однако, пока те добирались до нужного места в течение нескольких минут, всё разрешилось благополучно — мужчина принял свою таблетку и ему стало легче. Вмешательство медиков не потребовалось, а болельщик поблагодарил незнакомца, передает корреспондент ИА REGNUM. Счет в матче Марокко-Иран пока не открыт.

18:38 15.06.2018 Футболисту сборной Марокко Кариму Аль-Ахмади показана желтая карточка за срыв атаки. Назначенный судьей за это нарушение штрафной удар иранских футболистов к результату не привел.

18:46 15.06.2018 Полузащитник сборной России Юрий Жирков получил небольшой ушиб голени в матче против Саудовской Аравии. Как сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза, в течение одного-двух дней футболист будет тренироваться по индивидуальной программе отдельно от команды. Подробности в материале: Жирков получил травму и будет тренироваться отдельно от сборной России

18:53 15.06.2018 Первый тайм матча Марокко — Иран в Петербурге закончился со счетом 0:0. Об этом: Первый тайм матча Марокко — Иран — пока по нулям

19:03 15.06.2018 Власти Тегерана объявили об отмене публичного показа стартового матча национальной сборной по футболу, хотя изначально планировалось, что огромные экраны будут размещены на столичном стадионе «Азади» и в городских парках. Это не первая футбольная новость из Ирана за последние несколько дней: власти страны уже подверглись критике за плакаты, размещенные в центре столицы. На плакатах были изображены болельщики со всей страны, но женщин среди них не было. После негативных комментариев плакаты были заменены новыми, уже с присутствием на них женщин. Читайте подробнее: В Иране без объяснений отменили показ матча сборной в публичных местах

19:08 15.06.2018 Болельщик из Уругвая в центре Екатеринбурга. Фото: Алексей Колчин, ИА REGNUM.

19:15 15.06.2018 Тренерский штаб сборной Марокко готовит замены на поле, чтобы усилить атакующий потенциал команды во втором тайме. Игроки, готовящиеся на замену, разминаются у кромки поля. Очевидно, тренеры сборной Марокко недовольны тем, что их игроки потеряли инициативу, которой владели в начале матча. И концовка первого тайма, и начало второй половины игры прошли с большей активностью сборной Ирана.

19:22 15.06.2018 На матче Марокко — Иран в Санкт-Петербурге одного из зрителей удалили с трибуны за курение — на него сотруднику службы безопасности пожаловался другой болельщик. Пока нарушителя поднимали, он споткнулся и упал на лестнице, залив всё вокруг пивом. Мужчину увели. Пока с ним разбирались, поймали другого фаната — иностранца, который в открытую прогуливался с сигаретой меж трибун. Он очень долго просил прощения.

19:26 15.06.2018 Страсти в матче Марокко-Иран накалились после нескольких неприятных столкновений игроков двух команд, сопровождавшихся взаимными грубостями. Однако счет в матче пока не открыт. Идет 66-я минута встречи на стадионе «Санкт-Петербург». Первую замену в своем составе сделала иранская команда.

19:32 15.06.2018 На матче Марокко — Иран на «Санкт-Петербург Арене» 15 июня присутствует 62 548 зрителей, объявили на стадионе. Счет в игре прежний — 0:0.

19:34 15.06.2018 Напомним, что стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, принимающий матчи чемпионата мира, вмещает 68 тысяч зрителей. Он строился почти 10 лет, на него потратили более 43 млрд рублей из бюджета Северной столицы. В Петербурге пройдет семь игр ЧМ, в том числе один полуфинал и матч за третье место.

19:41 15.06.2018 Марокканцы произвели две замены, в надежде все-таки поразить ворота соперника. Статистика пока в их пользу: 64% владения мячом против 32% у сборной Ирана. Ближе к финальному свистку игра явно стала грубее — после очередного падения на поле уже вынесли носилки, правда, они в итоге не понадобились. Только что марокканцы нанесли опаснейший удар по иранским воротам, но вратарь сумел его отразить. Вероятно, замены марокканцев сказались: это первый действительно опасный момент у ворот Ирана во втором тайие. Иранцы также воспользовались одной заменой.

19:44 15.06.2018 Идет 84-я минута матча Марокко-Иран в Петербурге. Счет дот сих пор не открыт. Трибуны явно утомились ждать результата: хором вопят «Оле-оле!» абсолютно все, подгоняя команды вперед. Задержки в игре встречаются неодобрительным гулом. Тем временем один иранский игрок все же оказался на носилках. Партнер по команде пытался помочь и размять ему мышцу, но пришлось вызвать на поле медиков.

19:51 15.06.2018 Основное время матча Марокко — Иран истекло, но судья добавил сразу 6 минут! Это очень много, даже с учетом задержек в игре в связи с травмами и заменами.

19:55 15.06.2018 На пятой добавленной минуте сборная Ирана забила гол в ворота сборной Марокко. Это уже почти победа!

19:57 15.06.2018 Сборная Ирана победила команду Марокко со счетом 1:0. Гол, решивший судьбу матча, был забит в добавленное время.

19:59 15.06.2018 Напомним, кот-оракул Ахилл из Эрмитажа утром 15 июня предсказал победу сборной Ирана. Так и произошло. Это уже вторая «победа» Ахилла — до этого он предсказал победу сборной России в матче с Саудовской Аравией.

19:59 15.06.2018 Роспотребнадзор проверит информацию о различии цен в меню для русскоязычных и англоязычных клиентов в одном из ресторанов, расположенных вблизи стадиона «Лужники», сообщили РБК в надзорном ведомстве. Ранее корреспондент «Россия 24» Станислав Натанзон на своей странице в Facebook обратил внимание на наличие двух разных меню в ресторане «Генацвале». По его словам, цены в них для москвичей и иностранных гостей столицы различались в два раза. Об этом: Роспотребнадзор заинтересовало «двойное меню» в ресторане у «Лужников»

20:01 15.06.2018 После матча Марокко — Иран, в которой победила команда из Азии, вполне возможны конфликты между иранцами и марокканцами, петербургской полиции придётся быть начеку, отмечает корреспондент ИА REGNUM. Особенно горячие марокканцы, и им будет казаться, что они несправедливо проиграли.

20:12 15.06.2018 Марокканцы, чья команда проиграла сборной Ирана, первыми покинули трибуны стадиона «Санкт-Петербург», их настроение достаточно угрюмое, но беззлобное. Пока обстановка спокойная, хотя иранцы своего ликования не скрывают. Народ живой рекой течет в сторону Яхтенного моста и двух станций метро. Приходится обходить почти всю чашу стадиона — все другие пути перекрыты. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

20:19 15.06.2018 Радостные болельщики сборной Ирана «оккупировали» памятник Сергею Кирову, который сохранился на Крестовском острове с тех пор, когда на месте нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» еще находился стадион имени Кирова. Полицейские, кажется, подумывали что-то с этим сделать, но до сих пор ничего не предприняли. Напомним, Иран выиграл у Марокко со счетом 1:0. Фото: Карина Саввина, ИА REGNUM

20:33 15.06.2018 Президент России Владимир Путин пропустит встречу сборных России и Египта, которая должна пройти 19 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у президента «пока не получается» вписать посещение футбольного матча в свой рабочий график. Подробности в материале: Путин не сможет присутствовать на матче сборных России и Египта

20:35 15.06.2018 На сегодняшнем матче сборных Португалии и Испании, который начнется на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00, ожидается присутствие председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Кроме него, как передает корреспондент ИА REGNUM, на трибунах стадиона будут посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио, президент FIFA Джанни Инфантино и краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев.

20:38 15.06.2018 В Екатеринбурге состоялся второй по порядку матч чемпионата мира по футболу 2018 года. На «Екатеринбург-Арене» встречались сборные команды Египта и Уругвая. Игра получилась зрелищной, а победу с минимальным счётом одержали футболисты из Южной Америки. Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: Надежды и разочарования: Екатеринбург до и после матча Египет — Уругвай

20:39 15.06.2018 По информации стадиона «Фишт», на матч команд Португалии и Испании распроданы все 45 тысяч билетов. В Сочи прибыли представительные делегации болельщиков обеих команд. Но все-таки испанская делегация выглядит чуточку весомей: среди болельщиков — сам Пласидо Доминго.

20:41 15.06.2018 На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар заявил о разочаровании после проигрыша его команды в матче с Ираном. Он был бы недоволен даже ничьей. «Это худшее, что могло произойти». Отвечая на вопрос, чего не хватило для победы, тренер сказал, что не хватило технической точности в действиях и завершении атак. По словам наставника, теперь уже надо думать о следующем матче. 20 июня марокканцы встретятся в Москве с португальцами. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

20:46 15.06.2018 Чемпионат мира по футболу — причудливая вещь. Только что мы наблюдали странно-кислый футбол от сборных Марокко и Ирана, где судьбу, как сообщало ИА REGNUM, решил один автогол на последних минутах, и уже сейчас мы станем свидетелями матча, который вполне достоин финала: Испания сразится с Португалией. Читайте также: Испания — Португалия: «матч, достойный финала»

21:04 15.06.2018 Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш на послематчевой пресс-конференции, после победы его подопечных над сборной Марокко в Петербурге, сообщил журналистам, что иранская команда изучила соперника, играла хорошо, но понадобилась и удача, чтобы обыграть сильного соперника. В матчах против Испании и Португалии потребуется другая тактика, потому что эти команды играют совсем иначе; но об этом можно подумать потом, сейчас есть время для отдыха, сказал наставник сборной Ирана. Фото: Сергей Гуркин, ИА REGNUM

21:06 15.06.2018 Португалия — Испания. Счёт 1:0.

21:09 15.06.2018 В Сочи на стадионе «Фишт» проходит матч сборной Испании против сборной Португалии. И уже на третьей минуте матча вперёд вышла Португалия. Криштиану Роналду — кто, если не он? — ворвался в штрафную испанцев и наткнулся на ногу Начо. Криштиану Роналду сам и реализовал пенальти, забив первый гол испанцам в своей карьере. Подробности в материале: Португалия вышла вперёд в матче против Испании

21:24 15.06.2018 Диего Коста забивает ответный гол. 1:1

21:30 15.06.2018 Испания сравняла счёт в матче с Португалией Об этом: Испания сравняла счёт в матче с Португалией

21:31 15.06.2018 Из-за огромного наплыва болельщиков в петербургскую фан-зону чемпионата мира, где в эти минуты транслируется на экране матч Португалия — Испания, входы на Конюшенную площадь со стороны Спаса-на-Крови и Большой Конюшенной улицы закрываются. Напомним, фан-зона вмещает до 15 тысяч человек. Ее уже приходилось закрывать для доступа новых посетителей во время трансляции матча Россия — Саудовская Аравия 14 июня.

21:44 15.06.2018 Криштану Роналду выводит Португалию вперед. 2:1

21:49 15.06.2018 Стоит напомнить, что предматчевый прогноз на игру Испания — Португалия и был 2:1. Но — в пользу испанцев. Не сложилось… Впрочем, у испанской команды, демонстрирующей сегодня вечером в Сочи, как и ее соперник, футбол мирового уровня, есть еще время исправить ситуацию. А пока команды удаляются на перерыв.

21:49 15.06.2018 Португалия забила второй гол в матче против Испании Подробности в материале: Португалия забила второй гол в матче против Испании

22:13 15.06.2018 Испанцы сравнивают счет: 2:2. Вновь отличился Диего Коста.

22:16 15.06.2018 И всего через три минуты Начо выводит Испанию вперед. Счет 3:2

22:34 15.06.2018 Не только матчем жил сегодня центр Екатеринбурга. Болельщики поздравили бомбардира сборной Египта Мохаммеда Салаха с днём рождения. И просто прекрасно провели время на уральской земле. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM. Читайте подробнее: Чемпионат как большой праздник: Екатеринбург в день первого матча

22:39 15.06.2018 Испания и Португалия в Сочи играют матч, достойный финала Об этом: Испания и Португалия в Сочи играют матч, достойный финала

22:45 15.06.2018 Третий мяч Роналду сравнивает счет. 3:3

22:54 15.06.2018 Криштиану Роналду делает хэт-трик в матче с Испанией. Об этом: Криштиану Роналду делает хэт-трик в матче с Испанией

22:54 15.06.2018 Матч Испания — Португалия завершился вничью, 3:3.

23:03 15.06.2018 Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) делится прогнозом по игре российской сборной на ЧМ. «В случае выхода из группы сборная России попадает либо на Испанию, либо на Португалию. Уж и не знаешь, что лучше», — написал Лебеди в соцсети.

23:07 15.06.2018 Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) наблюдал за матчем Португалия — Испания с трибуны стадиона «Фишт». «Матч Португалия — Испания это фантастика. Конечно, будут и другие, не менее интересные игры, но для старта Чемпионата мира это лучшая игра. Viva Espana!!!» — написал Лебедев в соцсети.

23:09 15.06.2018 Как и положено любому турниру мирового масштаба, ЧМ-2018 завершится красочным фейерверком. В Ростове-на-Дону небо озарится разноцветными огнями не менее чем на девять минут. Управление культуры города-миллионника готово потратить из муниципальной казны 400 тыс. рублей. На эти средства в небо будут запущены «зеленые астры с серебряными хвостами», «короны с зеленым и голубым центром», «голубые пионы с пальмой и мерцанием в центре», «красные и зеленые ивы с белыми мерцающими звездами в середине и красными стробами на кончиках комет». Подробности в материале: Фейерверк к закрытию ЧМ-2018 на Дону обойдётся в 400 тыс. рублей

23:10 15.06.2018 В Сочи на стадионе «Фишт» зрители увидели поистине феерический матч между сборными Португалии и Испании. После такого можно было бы в принципе заканчивать чемпионат мира, настолько удался матч, но уверен будет ещё интереснее! Пока же шесть голов мы увидели в этом великолепном матче, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте подробнее: Сборные Испании и Португалии устроили феерию в Сочи

23:38 15.06.2018 Британское издание The Guardian неожиданно комплиментарно отозвалось о Москве, высоко оценив её позитивные преображения, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин. Об этом: Такая разная Россия на чемпионате мира

23:46 15.06.2018 Португалец догнал Ференца Пушкаша в списке лучших бомбардиров европейских сборных, считает автор ИА REGNUM Платон Беседин. Читайте также: Криштиану Роналду «прилетел из космоса, чтобы забивать голы»

03:17 Матч с командой Португалии на ЧМ-2018 был великой игрой, заявил главный тренер испанской сборной Фернандо Йерро в интервью «Чемпионату». Комментируя итоги матча, Йерро сказал, что Испания может гордиться своими футболистами. Несмотря не невезение «местами», испанцы играли по высшему разряду. Об этом: 3:3. Испанцы назвали ничью с Португалией великим матчем

03:49 Из игры с испанской командой на ЧМ-2018 получилось неплохое шоу, хотя результаты могли быть и получше, заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш, сообщает «Чемпионат». Комментируя ничью в игре с испанцами, португальский тренер отметил, что в целом матч был высокого качества, однако периодически «склонялся в сторону» противника. В целом игра получилась. Между тем, полного удовлетворения результатами нет. Читайте подробнее: Тренер сборной Португалии: Шоу удалось, а вот игра…

05:05 Руководство Свердловской области направит официальный запрос в ФИФА для прояснения ситуации с пустыми местами на матче Египет — Уругвай, проходившем в Екатеринбурге. Об этом заявил замгубернатора области Сергей Швиндт в интервью «Спорт-Экспресс». Швиндт объяснил, что ценами на билеты и билетной программой заведует ФИФА, на сайте организации не было свободных билетов на матч. Однако матч посетило всего 27 015 зрителей, несмотря на 32 278 проданных билетов. «Я очень надеюсь, что ФИФА прояснит нам этот вопрос», — добавил Швиндт Об этом: От ФИФА попросят объяснить пустые места на матче ЧМ-2018