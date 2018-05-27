Сан-Франциско, США, 27 мая, 2018, 17:14 — ИА Регнум. Когда в 1925 году был заложен величественный мост Золотые ворота, местная газета San Francisco Examiner назвала его вечным монументом, который «заставит имя этого города звучать по всему миру и вернет магическую славу, коей Золотые Ворота наслаждались в середине прошлого века». Как этот мост стал легендарным, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Pexels.com Мост «Золотые ворота», сфотографированный с берега

Мост, который ежегодно пересекают боле 40 млн машин, выполнен в стиле ар-деко, его длина — более 2,7 км, а вес — почти 900 000 тонн. Даже сам цвет моста, кирпично-лососевый, получил в мире официальное название «международный оранжевый» или же Golden Gate (золотые ворота). Кстати, ВМС США настаивали на том, чтобы мост был черно-желтым, а ВВС — красно-белым.

Мост строили быстро, с необходимостью срочно связать Сан-Франциско с соседним берегом. Задача осложнялась природными условиями — сильным приливом, глубокими водами, спиральные течениями, сильными ветрами и постоянным туманом. На протяжении многих десятилетий инженеры беспокоились, что строить мост в этом месте — или невозможно, или безумно дорого. Тем более во время, когда страну одолевала Великая Депрессия, и с финансированием было трудно.

Решение не приручить пролив Золотые Ворота, а договориться с ним предложил инженер Джозеф Штраус, в 1923 году предложивший властям свой проект. Штраус уверял, что над проливом можно поставить переправу за четверть предполагаемой ранее стоимости, более того, что затраты быстро окупятся (предполагалось, что мост будет платным). Власти согласились, а местные жители заложили свои предприятия и дома, чтобы совместными усилиями оплатить стройку.

Первоначальный дизайн моста был отметен одним из главных архитекторов в команде Штрауса, уроженцем Риги Львом Моисеевым, который предложил полноценный подвесной мост. Такая конструкция позволяла мосту устоять перед сильнейшими ветрами. Уже к 1935-му были завершены опорные башни, а основная трасса — к апрелю 1937-го, то есть на крупнейший проект потребовалось четыре года, он был завершен раньше срока и с меньшими затратами — удалось потратить на $1,3 млн меньше, чем рассчитывалось.

«Этому мосту не нужны ни похвалы, ни панегирики. Он говорит за себя. Мы, кто так долго трудился, благодарны. То, что Природа давным-давно расколола на части, сегодня соединил человек», — заявил Джозеф Штраус в день открытия.

Читайте статью Мост в бесконечность и другие публикации Карины Саввиной в проекте «Ничто не забыто».