Махачкала, 1 июля, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Воздушный шар в Махачкале, на борту которого находились четверо человек, не упал, а совершил экстренную посадку на склоне горы Тарки-Тау, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

Кадр видео из Телеграм — канала Воздушный шар в Дагестане

Ранее в прокуратуре республики заявили, что, по предварительным данным, 1 июля в городе воздушный шар с людьми ударился о скалу и упал.

По информации МВД, на борту летательного аппарата находились пилот и три пассажира. Все они живы. Отмечается, что пилот сам посадил шар, однако он не объяснил причины экстренного завершения полёта.

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России уточнили, что начата проверка информации по факту жесткой посадки аппарата. Ею занимается следственный отдел на транспорте Махачкалы.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2022 года в американском штате Висконсин трое человек, находившихся в воздушном шаре, серьезно пострадали в результате столкновения аппарата со зданием, а после с движущимся поездом. 21 января в Лазаревском районе Сочи воздушный шар с людьми застрял на дереве на горе в селе Солохаул. На борту находились пятеро человек, в том числе трое детей.

В начале апреля в районе археологической зоны древнего города Теотиуакан в Мексике у воздушного шара во время взлёта загорелась корзина. В ней находились четверо человек, в том числе дети. В результате происшествия двое человек погибли.