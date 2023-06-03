Варшава, 3 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения обнаружили возле военной части на северо-востоке Польши. Об этом сообщило 3 июня радио RMF.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэростат

Обрывки и обломки воздушного объекта нашли рано утром в кукурузном поле в местности Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве страны. Недалеко от места обнаружения шара расположена большая военная часть и полигон.

Уточняется, что под куполом воздушного шара были обнаружены ящик из пенопласта и антенна, а на самом шаре можно было разглядеть надписи на кириллице. Прибывшие на место падения шара полицейские изъяли фрагменты находки, а затем их передали военным для дальнейшего изучения.

Отмечается, что нельзя исключать, что шар является разведывательным аэростатом, случайно прилетевшим с востока. По другой версии, найденный подозрительный шар — это метеозонд.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши отметили, что радиолокационные системы страны не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военнослужащие в США засекли воздушный шар неизвестного назначения и происхождения, пролетевший над Гавайскими островами. Во время полёта над Гавайями аэростат держался в стороне от секретных объектов, поэтому был сделан вывод, что он не опасен для воздушных судов и не представляет угрозы для национальной безопасности.