Липецк, 13 июля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию и загорелся в Липецкой области. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба правительства региона.

Елена Хованская ИА REGNUM Купол воздушного шара

Уточняется, что инцидент произошёл в районе особой экономической зоны «Липецк». В корзине воздушного шара находились пять человек, детей среди них не было. После столкновения с линией электропередач (ЛЭП) произошло возгорание воздушного шара, но пассажирам удалось самостоятельно справиться с огнём до прибытия помощи.

На место происшествия прибыли все оперативные службы, было принято решение отключить подачу электроэнергии на ЛЭП, после чего спасатели приступили к спуску людей. Всех пассажиров шара удалось спасти, никто из них не пострадал.

Отмечается, что ЛЭП, с которой столкнулся воздушный шар, является транзитной. Её отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям, свет в домах не отключался.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Махачкале воздушный шар с людьми ударился о скалу на склоне горы Тарки-Тау и упал. На борту летательного аппарата находились пилот и три пассажира.

Позднее пресс-служба МВД Дагестана уточнила, что пилот сам посадил шар, однако он не объяснил причины экстренного завершения полёта. Все люди, находившиеся на борту шара, живы. По факту жёсткой посадки аппарата начата проверка. Её проводит следственный отдел на транспорте Махачкалы.