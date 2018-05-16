Украина добивает свободу слова, Британия удерживает Скрипалей: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 16 мая, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Насильственное удержание: Россия требует от Британии предоставить доступ к Скрипалям;
- Притеснение журналистов: судьбу задержанного на Украине журналиста РИА «Новости» решит суд;
- Реальная работа: миссия ОЗХО начала работать в Сирии по своему назначению;
- Общедоступная дефибрилляция: в общественных местах появятся дефибрилляторы;
- Без обязательств: в России хотят отказаться от знака «Шипы» на машинах.
Слушайте выпуск на сайте regnum.podster.fm/440