Россия борется с глобальной угрозой, Литва — с «агентами КГБ»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Глобальная угроза: какие выводы сделаны после атаки террористов в Сирии;
- Без хронологии: в Литве проанализировали список «агентов КГБ»;
- Прорыв в кризисе: Северная и Южная Корея проводят переговоры;
- Приграничная война: США обеспечивают радикалов в Донбассе оружием;
- Повысить ответственность: за что российским регионам могут сократить дотации.