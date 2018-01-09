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Эксперт: Радикалы в Донбассе уже получают оружие от США

Политика

Однако, пока неизвестно, какое именно

Киев, 9 января 2018, 11:40 — REGNUM  Радикалы из добровольческого батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже получают летальное оружие из США, написал 8 января член международной экспертно-журналистской группы Bellingcat по делам Восточной Европы и Евразии Арик Толер в микроблоге в Twitter.

По его словам, пока СМИ создают шум вокруг поставок США летального оружия Украине, в Донбассе неонацисты из добровольческого батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже используют летальное вооружение, изготовленное в США. Какое именно оружие применяют радикалы, не уточняется.

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Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что американская фирма AirTronic USA торгует с 2015 года с Украиной летальным оружием. В частности, оружейная американская фирма продает Киеву при согласовании с правительствами Украины и США гранатометы PSRL.

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Помимо этого, администрация президента США Дональда Трампа уже одобрила прямые поставки оружия на Украину. Предположительно, Киев получит 210 противотанковых ракет и 35 установок для пуска противотанковых ракетных комплексов Javelin.

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Поставки Канадой и США летального оружия на Украину

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