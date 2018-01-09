Минобороны РФ: Угроза терактов с применением дронов стала глобальной

Хмеймим, Сирия, , 08:50 — REGNUM Террористы в Сирии получили доступ к технологиям, позволяющим использовать беспилотные летательные аппараты по всему миру. Об этой угрозе сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что атака 13 дронов, которой подверглись российская авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, позволяет сделать вывод, что боевики теперь могут проводить теракты с помощью беспилотников самолетного типа.

«Факт использования боевиками ударных БПЛА самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА террористов из 13 атакующих, а еще семь аппаратов были сбиты огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1».

Напомним, 9 января заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что спланировать и осуществить такую атаку дронов на базы и объекты России в Сирии, которую на днях предприняли боевики, было невозможно без спецслужб США, это касается всех аспектов — и финансовых, и технических.

Читайте также: Клинцевич увидел «руку США» в атаке боевиков на базы РФ в Сирии

Читайте развитие сюжета: Anadolu: США поддерживают территориальную целостность Сирии