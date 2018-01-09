Северная Корея отправит спортсменов на Игры в Пхенчхане

Сеул, , 08:35 — REGNUM Северная Корея отправит своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, сообщает 9 января Associated Press.

Об этом сообщили представители Южной Кореи после двусторонних переговоров с Пхеньяном, прошедших впервые за последние два года.

Напомним, сегодня, 9 января, между КНДР и Южной Кореей проходят совместные переговоры, знаменующие собой прорыв в кризисе на Корейском полуострове. Кроме участия в Олимпийских играх, стороны могут обсудить ряд других вопросов двусторонней политики.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не раз заявлял о своем стремлении наладить диалог с Пхеньяном, подчеркивая возможность своего визита в Северную Корею. Однако ядерная и ракетная программы КНДР не способствовали подобному развитию событий.

В результате испытания ядерного оружия, а также запуска межконтинентальных баллистических ракет, международное сообщество в лице ООН наложило ряд санкций на Пхеньян, что тем не менее не привело к сворачиванию данных программ.

Прорыв наступил в начале января 2018 года, когда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании диалога между государствами Корейского полуострова, что было положительно воспринято в Сеуле.

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