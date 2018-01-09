В РФ утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации

Москва, , 08:16 — REGNUM Правительством РФ утверждены действия по оздоровлению государственных финансов регионов России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В частности, увеличены меры ответственности субъектов РФ — получателей дотаций за невыполнение обязательств по таким соглашениям.

Невыполнение обязательств по соглашениям между Минфином и субъектом РФ регионом по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к сокращению объема дотаций.

Определены сроки подписания таких соглашений — регионы России должны поставить свои подписи до 1 февраля 2018 года, а финансовое ведомство подписать со своей стороны до 15 февраля.

Также вводятся дополнительные обязательства, связанные с соблюдением требований бюджетного законодательства для тех субъектов РФ, которые являются высокодотационными (в бюджетах которых доля дотаций превышает 40% объёма собственных доходов).

Кроме того, в перечень обязательств субъектов РФ включены меры, направленные на снижение уровня дотационности регионов, бюджетную консолидацию и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов.

Отмечается, что меры ответственности будут применяться в соответствии со ст. 130 и 131 Бюджетного кодекса по результатам выполнения регионами России обязательств в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, семилетняя программа реструктуризации долгов субъектов РФ перед федеральным бюджетом начала свое действие с 1 января 2018 года. Программа проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина и будет длиться минимум до 2024 года включительно. Так, в 2018 и 2019 годах регионам нужно будет выплачивать только 5% от общей суммы задолженности перед федеральным бюджетом.

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