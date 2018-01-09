От руки и разными чернилами: в Литве высказались о списке «агентов КГБ»

Вильнюс, , 03:01 — REGNUM Список «агентов КГБ», опубликованный 6 января 2018 года Центром исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, написан вручную и разными чернилами, поэтому к нему нужно относиться критически, передает Sputnik.

«Несколько человек в конце списка записаны другим почерком и другими чернилами, — сообщили в центре. — Не сохранена хронология, именно поэтому особое внимание было уделено проверке данных».

При этом в организации отметили, что народный артист СССР Донатас Банионис и народный артист СССР, скрипач, дирижер Саулюс Сондецкис находятся в конце перечня.

В конце же записан и Антанас Урбонас, «который сдал Адольфа Раманаускаса-Ванагаса». В отношении него «не возникает никаких сомнений по поводу его сотрудничества с КГБ».

Напомним, 6 января Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал журнал со списком агентов КГБ. В нем указаны Банионис, умерший в 2014 году, и Сондецкис, скончавшийся в 2016 году. Утверждалось, что они обо работали на КГБ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что обвинения в адрес Баниониса о его сотрудничестве с КГБ — это мелкая и подлая месть со стороны литовских властей за его роль бывшего «лесного брата» Вайткуса в фильме Витаутаса Жалакявичюса «Никто не хотел умирать».

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